Kritik aus Lenggries an Förderprogramm: Der Staat „spatzt sich ab“

Normalerweise freuen sich Gemeinden darüber, wenn es Geld vom Staat gibt. Nun hagelte es in Lenggries aber reichlich Kritik.

Lenggries -Nicht beteiligen möchte sich die Gemeinde Lenggries an einem Förderprogramm, das das bayerische Wirtschaftsministerium aufgelegt hat. Ziel ist das Tilgen von weißen Flecken bei der Mobilfunkversorgung.

Gemeinden sollen Mobilfunkmasten bauen

„Die Gemeinden sollen Masten bauen und an Mobilfunkbetreiber vermieten. Für den Bau gibt es einen staatlichen Zuschuss“, erklärte Bürgermeister Werner Weindl in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Er lehnt das Ansinnen des Ministeriums klar ab. Hier gehe es wieder einmal darum, Aufgaben auf die Gemeinden zu verlagern, „für die wir nicht zuständig sind. Man spatzt sich ab“, sagte Weindl. Das sei nicht in Ordnung.

Bürgermeister: „Das muss aufhören“

Schon der Ausbau der Glasfasernetze sei eigentlich keine kommunale Aufgabe gewesen. „Notgedrungen haben die Gemeinde das gemacht. Aber das muss aufhören.“ Der Gemeinderat lehnte die Beteiligung an dem Förderprogramm mit großer Mehrheit ab.

Lesen Sie auch:

5G war jetzt Thema im Lenggrieser Gemeindrat. Die Kommune setzt hier auf mehr Information für die Bürger und plant eine eigene Infoveranstaltung

Arbeiten an einem Masten legten eine ganze Weile die Versorgung im Ort lahm: Handynutzer schauen in Lenggries weiter in die Röhre

Ungewöhnliche Aktion im Vorfeld der Kommunalwahl 2020: Lenggries betet für einen guten Bürgermeister