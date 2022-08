Kurve übersehen: Motorradfahrer prallt gegen Baumstumpf

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in die Murnauer Unfallklinik. © Roland Albrecht

Mit schweren Verletzungen wurde ein Motorradfahrer am Donnerstag in eine Klinik geflogen. Verunglückt war der Mann auf der B307 bei Vorderriß.

Vorderriß/Lenggries - Ein 21-jähriger Mann aus Österreich befuhr am Donnerstagabend um 18 Uhr mit seinem Motorrad der Marke Triumph die Bundesstraße 307 von Lenggries kommend in Richtung Vorderriß.

Motorradfahrer übersieht aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit Rechtskurve

Offensichtlich aufgrund stark überhöhter Geschwindigkeit, so die Polizei im Pressebericht, übersah der Mann eine Rechtskurve mit Gefälle und fuhr ungebremst links von der Fahrbahn auf einem Forstweg weiter. Dort kam er auf dem Schotter ins Schleudern und prallte nach etwa 400 Metern gegen einen Baumstumpf.

Schwer verletzt nach Aufprall auf Baumstumpf

Bei dem Aufprall verletzte sich der Österreicher schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Murnau verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an der Maschine beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Zweiter schwerer Motorradunfall ereignete sich am Kesselberg

Es war der zweite schwere Motorraunfall am Donnerstag im südlichen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Der andere hatte sich am Nachmittag am Kesselberg ereignet. Auch dort war nicht angepasste Geschwindigkeit der Auslöser des Unglücks auf der Bergstrecke der Bundesstraße 11. Der Fahrer zog sich erhebliche Verletzungen zu.

