Kurvenbereich „ist lebensgefährlich“: Schlegldorfer wünschen sich Gehweg

Um das Thema Verkehrssicherheit in Schlegldorf ging es bei der jüngsten Zusammenkunft des Lenggrieser „Zammtischs“.

Schlegldorf – Der „Zammtisch“ erfreut sich wachsender Beliebtheit. Zum dritten Treffen des von Sabine Mederle und Sabine Gerg initiierten Bürgerforums kamen mehr als 30 Interessierte in den „Neuwirt“. Im Mittelpunkt stand die problematische Verkehrssituation in Schlegldorf.

Fußgänger haben es schwer in dem Lenggrieser Ortsteil. Mitten durch Schlegldorf führt die auch von Lastern viel befahrene Staatsstraße 2072. Gerade für Kinder, die die Fahrbahn queren oder an ihr entlang zu den Bushaltestellen gehen müssen, ist das gefährlich. Der Schlegldorfer Landschaftsarchitekt Fritz Erhard hat sich daher Gedanken über Lösungsmöglichkeiten gemacht.

Im Umgriff des Schlegldorfer Feuerwehrhauses gebe es vielfältige Wegebeziehungen. „Alte, Junge, Radler, Jogger, Leute mit Hunden – alle sind dort unterwegs“, sagte Erhard. Gerade der Bereich der scharfen Kurve „ist aber lebensgefährlich, weil die Autos da zum Teil mit 80 reinschießen“. Im Bereich der Bushaltestelle würden die Kinder aber auch oft auf die Straße laufen, „weil es nichts gibt, wo sie sich hinstellen können“.

Schlegldorf: Klar definierte Wartefläche an der Bushaltestelle

Das würde der Schlegldorfer gerne ändern. Dafür müsste ein Hochbord gebaut und eine Mauer etwas zurückversetzt werden. „So könnten wir eine klar definierte Wartefläche schaffen. Das würde der Sicherheit der Kinder dienen.“ Mit dem Anwohner, der seine Mauer versetzen müsste, habe man bereits gesprochen, ergänzte Mederle. „Er ist grundsätzlich nicht dagegen.“

Dazu regt Erhard den Bau eines 1,50 Meter breiten Gehwegs auf der Westseite der Straße an und einen gesicherten Überweg nördlich des Kurvenbereichs. „In der Kurve geht das nicht. Das ist die Sicht einfach zu schlecht.“ Soweit er wisse, ergänzte Erhard, plane die Gemeinde ohnehin einen Neubau oder eine Erweiterung des Feuerwehrhauses. Das wäre der ideale Anlass, „um hier ein zusammenhängendes Konzept zu entwickeln“.

Für den Gehweg gibt es Pläne aus dem Jahr 2004

Einen Gehweg – auch in der Verlängerung nach Norden und Süden – würden die meisten begrüßen. Allerdings nur dann, wenn ihn die Gemeinde räumt und diese Last inklusive der Haftungsfrage nicht auf die Anlieger übergeht. Auch das wurde in der Versammlung deutlich.

Tatsächlich gibt es bei der Gemeinde fertige Pläne für einen 1,5 Kilometer langen Gehweg zwischen Kranzer und der Zufahrt Bairahöfe. Die stammen aus dem Jahr 2004, scheiterten aber an Grundstücksverhandlungen. Dabei ist auch die Frage offen, wer für den Bau zuständig ist, schließlich handelt es sich hier um eine Staatsstraße.

Da der Bau eines Gehwegs also eher ein längerfristiges Projekt ist, ging es in der Versammlung auch um andere, vielleicht schneller umsetzbare Maßnahmen. Tempo 30 war immer wieder Thema. Anwohner Tino Kellner regte zudem an, Warnschilder aufzustellen, die auf querende Fußgänger hinweisen. „Ortsunkundige wissen ja gar nicht, dass da Fußgänger kommen können.“ An einigen Stellen, regten andere an, könnte es helfen, Hecken und Büsche weiter zurückzuschneiden, um die Sichtverhältnisse zu verbessern.

Schülerlotsen könnten Sicherheit erhöhe - nicht nur in Schlegldorf

Mederle hatte aus einem Gespräch mit der Polizei noch eine weitere Idee mitgebracht, die nicht nur in Schlegldorf die Schulwegsicherheit erhöhen würde. Schülerlotsen könnten neuralgische Stellen sofort sicherer machen. „Knackpunkt sind die Freiwilligen, die diesen Dienst übernehmen“, sagte Mederle. Dies könnte ein Thema für den Arbeitskreis Schulwegsicherheit sein, den Mederle und Gerg mit Hilfe der Schulen wieder reaktivieren möchten.

Als nächstes wollen die „Zammtisch“-Initiatorinnen zusammen mit einigen Schlegldorfern um einen Gesprächstermin im Rathaus bitten, um alle Vorschläge auf den Tisch zu bringen und zu klären, was davon umsetzbar wäre. Auch eine weitere Anregung werden sie dabei noch vorbringen. Dabei geht es um den Weg am Isarufer Richtung Lenggries. Der ist eigentlich für Radfahrer verboten, wird aber oft von diesen genutzt, weil sie nicht auf der Staatsstraße radeln wollen. Gerade für die Schlegldorfer, die nach Lenggries wollen, ist das Befahren des Fußwegs fast unumgänglich, weil sie sonst nach Arzbach zurückradeln und dort die Isar queren müssten, um auf den Radweg zu kommen. Deshalb möchte der „Zammtisch“, dass geprüft wird, ob eine Verbreiterung des Wegs möglich wäre, so dass Fußgänger und Radler dort gemeinsam gefahrlos unterwegs sein könnten.

