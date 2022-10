Landkreis drängt auf Übernahme von Lenggrieser Pflegeheim

In nicht öffentlicher Sitzung

Im nicht öffentlichen Teil des Kreisausschusses ging es jetzt auch um das Lenggrieser Pflegeheim. Der Landkreis drängt auf die Übernahme der Trägerschaft durch die Caritas.

Lenggries/Bad Tölz – Das Bebauungsplanverfahren ist weit fortgeschritten. Der Bauantrag liegt zur Genehmigung beim Landratsamt. Die Ausschreibung der ersten Arbeiten wird gerade vorbereitet: Die Realisierung des Pflegeheim-Neubaus in Lenggries schreitet voran. Doch auch hinter den Kulissen gibt es noch einiges zu klären. Im nicht öffentlichen Teil der jüngsten Kreisausschusssitzung war das Pflegeheim ebenfalls Thema.

Betriebsübergang auf die Caritas noch vor dem Neubau

Mit dabei: Bürgermeister Stefan Klaffenbacher, Dritter Bürgermeister Günter Haubner und Gemeindekämmerer Michael Wenig. „Im Wesentlichen ging es um den vor Bezug des Neubaus anzustrebenden Betriebsübergang an den Caritasverband“, sagt Landratsamts-Pressesprecherin Marlis Peischer auf Anfrage. Die Diskussion habe dazu gedient, den Verhandlungsrahmen gegenüber dem Caritasverband abzustecken. Darüber hinaus seien auch die Optionen diskutiert worden, „falls ein Betriebsübergang vor Bezugsfertigkeit des Neubaus scheitern würde“.

Frühzeitige Übernahme wäre generell erstrebenswert

Es ist kein Geheimnis, dass der Landkreis nicht mehr allzu lange als Träger des Heims auftreten möchte, sondern die Verantwortung der Caritas übertragen möchte. Sie wird wie mehrfach berichtet auch die Betreiberin des neuen Heims sein, das die Gemeinde baut. Gegen eine vorzeitige Übernahme habe auch die Caritas nichts, betont Bürgermeister Klaffenbacher. „Das ist ja auch immer so kommuniziert worden.“ Vielmehr sei es sogar hilfreich, die Übernahme durch den neuen Träger und den Bezug des Neubaus zeitlich zu entzerren.

Knackpunkt ist das jährliche Defizit, das das Heim macht

Allerdings steckt der Teufel meistens im Detail. Klaffenbacher äußert sich nicht im Einzelnen. Nur so viel: Das Heim laufe defizitär. Tatsächlich gibt es ein jährliches Minus von 700 000 Euro. „Es muss geklärt sein, wer was von diesem Defizit übernimmt“, sagt der Rathauschef. Keine Streitfrage dürfte dagegen die Übernahme des Personals sein. Hier dürfte jeder Träger froh sein über jede Kraft, die er halten kann.

Landkreis gewährt der Gemeinde ein zinsloses Millionen-Darlehen

Thema in der nicht öffentlichen Sitzung war aber auch das für 30 Jahre zinslose Darlehen, das der Kreis der Gemeinde für den Neubau gewährt. Unter anderem wurde besprochen, in welchen Tranchen die 3,5 Millionen Euro ausgezahlt werden, berichtet Klaffenbacher.

Gemeinde rechnete zuletzt mit Investitionskosten von 21,5 Millionen Euro

Insgesamt wird die Gemeinde jeden Cent brauchen. Zuletzt ging man von Baukosten in Höhe von 21,5 Millionen Euro aus – plus 2,5 Millionen Euro, die die Caritas in die Ausstattung stecken muss. Wo die Kommune bei den Kosten genau landen wird, werden allerdings erst die Ausschreibungsergebnisse zeigen. „Hier werden gerade die Ausschreibungsunterlagen vorbereitet“, sagt Klaffenbacher. Geht alles glatt, soll im Frühjahr 2023 der Spatenstich an der Karwendelstraße erfolgen. Mit gut eineinhalb Jahren Bauzeit wird gerechnet. Ganz genau könne man das in unsicheren Zeiten wie diesen nie vorhersagen, betont der Rathauschef. Angestrebt wird jedenfalls ein Bezug des neuen Heims, das 90 Plätze bieten wird, Anfang 2025.

