Lastwagen streift RVO-Bus und fährt davon

Ein zu weit links fahrender Lastwagen hat am Mittwoch auf der Staatsstraße 2072 von Jachenau nach Lenggries einen Bus gestreift. Der Lkw kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr davon. Wie die Polizei berichtet, war der Bus gegen 15.30 Uhr in Richtung Lenggries unterwegs.

Lesen Sie auch: Enkeltrick versagt bei Tölzerin (80)

Auf Höhe des Ortsteils Letten kam ihm ein weißer Lkw mit Planenaufbau entgegen. Laut Bus-Fahrer war zu weit links. Beide Außenspiegel streiften sich. Durch den Aufprall klappte der Außenspiegel so kräftig nach innen, dass er Seitenscheibe des Busses zerstörte. Der Lkw-Fahrer kümmerte sich nicht um den Unfall und fuhr in Richtung Jachenau davon. Am Bus entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

chs