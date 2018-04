Laufstall-Pläne werden Fall fürs Gericht

Darf in Wegscheid ein Laufstall gebaut werden? In dieser Streitfrage muss jetzt das Münchner Verwaltungsgericht entscheiden.

Lenggries– Mit einem Konflikt, der schon seit über zwei Jahren in Wegscheid schwelt, beschäftigt sich am Donnerstag das Verwaltungsgericht. Hier möchte ein Anwohner an der Jachenauer Straße einen Laufstall errichten und hat dafür auch eine Baugenehmigung bekommen. Dagegen klagt eine Gruppe von Nachbarn. Beim Ortstermin wird Richter Johann Oswald beurteilen müssen, ob es sich um ein Dorf- oder ein Wohngebiet handelt.

Das Projekt hat bereits hohe Wogen geschlagen. Als der Antrag im Herbst 2015 bei der Gemeinde eingereicht wurde, unterschrieben etwa 20 Nachbarn auf einem Schreiben, um dagegen zu protestieren. Der Lenggrieser Bauausschuss stimmte nach einem Ortstermin dennoch zu, weil er die rechtlichen Voraussetzungen als gegeben betrachtete. Das Landratsamt genehmigte in der Folge den Antrag. „Aus unserer Sicht ist der Laufstall genehmigungsfähig, weil sich der geplante Standort im Außenbereich, angrenzend an ein Dorfgebiet, befindet“, erklärt Landratsamts-Sprecherin Sabine Schmid. Zudem hätten der Immissionsschutz und das Landwirtschaftsamt positive Stellungnahmen abgegeben. „Die Gegner des Vorhabens hingegen sind der Ansicht, dass es sich um Innenbereich in einem Wohngebiet handle“, so Schmid und fasst kurz zusammen: „In einem Dorfgebiet geht ein Stall, in einem Wohngebiet geht kein Stall.“

Der Tölzer Kurier fragte vorab bei beiden Parteien nach. Auch wenn offiziell nur die zwei direkten Nachbarn als Kläger auftreten, stehen hinter der Klage weiterhin mindestens 20 Nachbarn, wie einer aus der Gruppe erklärt. „Wir sind nicht grundsätzlich gegen Landwirtschaft, aber es sollte ein verträgliches Miteinander geben“, sagt er. Der Standort des geplanten Laufstalls sei ringsum von Wohnhäusern umgeben. „Wir befürchten Lärm- und Geruchsbelästigungen, die sowohl für die Einheimischen als auch für die in Wegscheid verweilenden Gäste ein Störfaktor wären.“ Die Kläger argumentieren, dass es sich beim Wegscheider Talgrund de facto um ein Wohngebiet handle. „Hier hat ein Strukturwandel stattgefunden.“ Die letzten Nebenerwerbslandwirte mit vielleicht noch je drei bis vier Kühen hätten vor Jahren aufgehört. „Und eine Vollerwerbslandwirtschaft hat es hier nie gegeben.“ Es sei gut, dass das Verwaltungsgericht nach Wegscheid komme und sich ein Bild vor Ort mache.

Der Antragsteller beruft sich unterdessen darauf, dass er sein Vorhaben vorab „mit allen Ämtern abgestimmt“ habe. Das Landratsamt habe ihm den Standort sogar nahe gelegt – eben weil das Areal im Flächennutzungsplan als landwirtschaftlicher Grund ausgewiesen sei. Zudem versichert der Wegscheider: „Ein Rind hat fast keine Emissionen. Jedes Ross und jedes Schwein stinkt mehr.“ Laufställe würden heute zudem nicht wie früher geschlossen gebaut, sondern so offen, dass dort die Frischluft gut zirkuliere – so, wie es der Verbraucher fürs Tierwohl fordere. Alle vorgeschriebenen Abstandsflächen zu den Nachbarn halte er ein. Der Laufstall soll auf 34 Stück Jungvieh ausgelegt sein. „Das ist sowieso ein Kleinstbetrieb“, sagt der Antragsteller. Auch das sei ja ein Wunsch der Verbraucher: regionale Erzeugung aus kleinen Betrieben. Und für ihn selbst sei es „der größte Traum“, im Nebenerwerb eine Landwirtschaft auf die Füße zu stellen.