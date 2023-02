Lawinengefahr auch in den Tölzer Bergen nicht zu unterschätzen: „Wäre fahrlässig“

Von: Felicitas Bogner

Skitourengehen ist eine immer populärere Wintersportart. Aber es bedarf einer guten Vorbereitung und fundiertem Wissen, um sicher unterwegs zu sein. © Uwe Lein

Mehrere Menschen sind am Wochenende von Lawinen getötet worden. In Südtirol verunglückte eine Skitourengeherin aus Wackersberg tödlich. Die Lawinengefahr ist hoch – auch in den bayerischen Alpen. Experten erklären, was zu beachten ist.

Lenggries/Bad Tölz – Die Wintersaison läuft auf Hochtouren. Neben Pistengaudi, Rodeln und Co. bedeutet dies aber auch: Lawinengefahr. Erst am vergangenen Wochenende sind mehrere Menschen von den weißen Schneemaßen getötet worden – darunter eine 31-jährige Skitourengeherin aus dem Isarwinkel. Dieser Sport birgt besonders hohe Gefahren, wenn man sich abseits der Pisten bewegt. Denn im freien, steilen Gelände ist das Lawinenrisiko am höchsten. Bergwacht-Experten aus dem Landkreis erklären, was es zu beachten gilt, bevor man sich auf Skitouren begibt.

Lawinenunglück in Südtirol: Frau aus Wackersberg stirbt unter Schneemassen

„A und O ist die Vorbereitung und eine saubere Tourenplanung“, sagt der Lenggrieser Berg- und Skiführer Sebastian Brandhofer. Er bietet Kurse an und bildet Mitglieder der Bergwacht aus. „Ich würde jedem, der abseits der Pisten im Winter unterwegs ist, tunlichst empfehlen, einen Kurs zu machen“, sagt er. Denn: „Es bedarf theoretischem Wissen und Erfahrung in der Praxis, um sicher unterwegs zu sein.“

Bei einer vernünftigen Tourenplanung sind der Wetterbericht sowie der Lawinenlagebericht Pflichtlektüre. „Da steht nach Regionen aufgeteilt das Wichtigste drin, beispielsweise auch, welches Lawinenproblem wo gerade besteht“, erklärt Brandhofer. Diese Informationen müsse man dann natürlich auf die geplante Tour anwenden können und gegebenenfalls Änderungen der Route vornehmen.

Pflichtlektüre: Wetterbericht und Lawinenlagebericht

Allgemein, so Brandhofer, gibt es fünf Lawinenprobleme. „Wir unterscheiden in erster Linie zwischen Neuschnee, Triebschnee, Altschnee, Nassschnee und Gleitschnee.“ Dabei sei nicht jedes Lawinenproblem gleich brisant. „Meist liegen zwei Probleme gleichzeitig vor“, meint der Lenggrieser. Aktuell herrschen in den Bergen im Landkreis Triebschnee- und Altschneeprobleme. „Ersteres kommt, weil wir in den vergangenen Tagen Wind und Niederschlag hatten“, erörtert der Profi. In den höheren Lagen würde dann noch Neuschnee dazukommen.

Tourenplanung und Ausrüstung A und O

Zusätzlich sei zu beachten, dass Lawinengefahr vor allem an den Hängen besteht, die eine Steigung von mehr als 30 Grad aufweisen. Es gehöre deshalb auch zur Tourenplanung, eine Karte der Route mit Hangneigungsangaben zu Rate zu ziehen. „Das gibt Aufschluss darüber, wie gefährlich welcher Hang ist“, unterstreicht Brandhofer. „Es gibt also sehr viele Punkte zu beachten, weswegen vor allem Anfänger nicht ins freie Gelände sollten. Das wäre fahrlässig“, unterstreicht er. Unabhängig davon, wie erfahren jemand ist, ist es auch nicht ratsam, allein auf Skitour zu gehen. Mindestens eine zweite Person sollte immer dabei sein. „Wenn man verschüttet wird, ist das natürlich problematisch, wenn man alleine unterwegs ist.“

Lawinen: Auch im Landkreis gibt es gefährliche Hänge

Roland Ampenberger, Vorstand der Stiftung der Bergwacht mit Sitz in Bad Tölz, pflichtet dem bei. „Bei der Suche spielt Zeit eine wichtige Rolle“, erklärt der Experte weiter. Nach 15 bis 20 Minuten werde es immer unwahrscheinlicher, einen von Schnee verschütteten Menschen lebend zu finden. „Die Gefahr, unter den schweren Schneemassen zu ersticken, ist sehr hoch, dazu sind viele von der Gewalt der Lawine verletzt.“ Sollte der Helikopter aufgrund ungünstiger Witterung nicht fliegen können, dauere es teils recht lange, bis die Einsatzkräfte zu Fuß an der Unfallstelle sind.

Es sei ratsam, einige Gefahrenreduktionsfaktoren zu kennen. „Das sind vom Alpenverein empfohlene Methoden, um mögliche Gefahren zu minimieren“, erläutert Sebastian Brandhofer. Ein Beispiel dafür ist, dass man sich nur auf unter 35 Grad steilen Hängen bewegt. Auch wenn im Landkreis laut dem Bergführer größtenteils eher „sanftes Gelände“ vorherrscht, seien einige Hänge und Passagen nicht zu unterschätzen. „Am Scharfreiter, Schönberg oder Seekarkreuz gibt es definitiv gefährliche Stellen, und dort gibt es immer mal wieder Lawinenabgänge“, weiß der aktive Bergwachtler.

Menschliche Faktoren jeden Tag neu bewerten

Wichtig sei es auch, die menschlichen Faktoren im Auge zu behalten. „Nicht jede Gruppe ist gleich zusammengestellt, und nicht jeder Mensch ist jeden Tag gleich fit.“ Darüber hinaus bedarf es einer guten Ausrüstung. Roland Ampenberger sagt: „Zur Standardausrüstung gehören Schaufel, Sonde und Lawinenverschütteten-Suchgerät.“ Dazu empfiehlt Brandhofer, noch Handy und Erste- Hilfe-Material immer bei sich zu haben. Auch wenn man gut gerüstet und vorbereitet in die Berge geht, müsse man aufmerksam auf spontan auftretende Gefahren achten und gegebenenfalls Alternativen suchen oder die Tour abbrechen und frühzeitig umkehren.

