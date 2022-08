Lebensmittel aus der Region: Neuer Selbstbedienungsladen in Lenggries

Biotop Oberland

Die Genossenschaft Biotop Oberland betreibt seit Kurzem einen Selbstbedienungsladen in Lenggries. Im „Biotop-Hofpunkt“ gibt es nur regional hergestellte Lebensmittel. Ein Konzept, das ankommt.

Lenggries – Es ist ein beständiges Kommen und Gehen. „Das ist ja toll“, sagt eine Frau. Sie sei zum ersten Mal hier und wolle sich in dem Laden nur mal umschauen. Eine andere Kundin sucht Käsewürstl. Die seien für heute versprochen, wurden aber noch nicht geliefert. Am mittleren Regal blickt eine Frau derweil etwas ratlos auf ein Glas Kimchi. Was das sei, fragt sie Nick Fischer. Der Geschäftsführende Vorstand der Genossenschaft Biotop Oberland erklärt die Bestandteile des koreanischen Nationalgerichts.

„Wir haben keine Gewinnerzielungsabsicht“

Fischer steht heute allerdings nur ausnahmsweise wegen des Pressetermins im Laden. Denn im „Biotop-Hofpunkt“ an der Obergrieser Straße wird auf Selbstbedienung gesetzt. Das spart Personalkosten und sorgt auch dafür, „dass wir faire Preise anbieten können – für die Erzeuger und für die Kunden“, sagt Betriebsleiter Andreas Süß. „Da der Laden genossenschaftsgetragen ist, haben wir keine Gewinnerzielungsabsicht. Wir müssen nur schauen, dass wir unsere Kosten reinbekommen.“

Rund 100 Kunden kommen pro Tag in den Laden

Anfang Juli wurde der Laden eröffnet – ohne Werbung. Man habe erst einmal schauen wollen, wie sich das Ganze entwickle, sagt Fischer. Tatsächlich läuft es richtig gut. „Wir sind total zufrieden. Es steckt aber auch viel Herzblut drin“, sagt Fischer und lächelt. Rund 100 Kunden kommen pro Tag. Mehr als 400 verschiedene Produkte stehen auf den 30 Quadratmetern – von Mehl bis Öl, von Gewürzen bis Kaffee und Tee, von Eiern über Milchprodukte, Nudeln und Honig bis hin zu Fleisch. Vieles ist bio, manches nicht. Alles stammt aber von regionalen Erzeugern. Das ist die Idee hinter dem Laden und auf dieser basiert auch der Name Hofpunkt. „Wir wollen alles aus der Region an einem Punkt haben. Man muss also nicht von Hof zu Hof fahren, sondern findet alles hier“, sagt Süß.

+ Der „Biotop-Hofpunkt“ an der Obergrieser Straße wurde im Juli eröffnet. © arp

Milch aus Mühlbach, Käse aus Sachsenkam, Fleisch von den Nachbarn

Etwa 35 Erzeuger sind mit an Bord – darunter Hohsepperl aus Sachsenkam, der seinen Käse in Wachspapier statt in das sonst übliche Plastik einschlägt. Die Tortillachips stammen aus Bernried, es gibt Öle aus der Ölmühle in Benediktbeuern und Nussmuse und -mischungen von Elli Comelli aus Lenggries. Das Fleisch hat den kürzesten Lieferweg: Der Grundnerhof liegt in unmittelbarer Nachbarschaft. Die Landwirts-Familie hat den Laden auch gebaut, Biotop ist der Pächter. Die Eier kommen vom Hof „Zum Wieserl“ bei Fleck, die Milch vom Herrnbauern in Mühlbach. Pasteurisiert und abgefüllt wird sie beim Ziegenhof der Familie Filgertshofer in Winkl. „Es ist also echte Lenggrieser Milch, die das Dorf nie verlassen hat“, sagt Süß. Dass die beiden Höfe kooperieren, sei ebenfalls positiv. Denn auch das ist ein Ziel des Projekts: ein regionales Erzeugernetzwerk aufzubauen.

Transparenz ist wichtig: Zu jedem Erzeuger gibt es Informationen

Transparenz ist ebenfalls wichtig. Daher kann jeder Kunde ganz genau nachlesen, wo welches Produkt herkommt. In einer Mappe gibt es zu jedem Erzeuger ein kurzes Porträt. Dort steht auch, wie viele Kilometer das Produkt bis Lenggries zurückgelegt hat. „So nah wie möglich, so fern wie nötig“ laute die Devise, sagt Süß. Der überwiegende Teil der Waren komme aus einem Umkreis von 35 Kilometern. Mit 65 Kilometern Weg haben die Kartoffeln fast den längsten Warenweg hinter sich.

Das Gemüse aus der solidarischen Landwirtschaft geht an die Genossenschafts-Mitglieder

Kartoffeln sind ein gutes Stichwort. Derzeit sind sie das einzige Gemüse, das es im Laden gibt. Das wundert den einen oder anderen Kunden, da Biotop seit sieben Jahren eine solidarische Landwirtschaft betreibt. Aber genau das Grundprinzip dahinter sorgt dafür, dass eigentlich gar kein Gemüse für den Verkauf übrig ist. Denn jedes Mitglied der Genossenschaft – derzeit sind es rund 650 – finanziert mit seinen Beiträgen diese Landwirtschaft. Im Gegenzug gibt es wöchentlich einen Anteil der Ernte von den Freiflächen und aus den Gewächshäusern in Steinbach. Dennoch soll es ab Herbst durch die Zusammenarbeit mit anderen Gärtnereien auch im „Hofpunkt“ Gemüse geben, verspricht Fischer. Schließlich soll es durchaus möglich gemacht werden, dort seinen Wocheneinkauf zu erledigen.

Viele Mitglieder helfen ehrenamtlich im Laden mit

Aus den Reihen der Genossenschaftsmitglieder selbst stammt übrigens auch der Wunsch, diesen regionalen Selbstbedienungsladen einzurichten. Und viele von ihnen helfen ehrenamtlich mit. Denn nur, weil es in dem Geschäft kein Personal gibt, heiße das nicht, dass man keine Mitarbeiter brauche, die sich im Hintergrund um alles kümmern, sagt Süß.

Einfaches Selbstbedienungssystem: Gezahlt wird bar oder mit Karte

Von 7 bis 21 Uhr ist der Laden montags bis samstags geöffnet. Das Bezahlen funktioniert denkbar einfach: Ware an den Scanner halten, der Preis erscheint in einem großen Display. Bezahlen kann man mit Karte, aber auch bar. Wechselgeld steht bereit. Das System steht und fällt natürlich mit der Ehrlichkeit der Menschen. „Bislang sind wir damit gut gefahren“, sagt Fischer. Natürlich gebe es immer ein paar schwarze Schafe. „Einige schmeißen aber auch mehr Geld rein.“ Einkaufen darf im „Hofpunkt“ übrigens jeder – eine Mitgliedschaft in der Genossenschaft ist nicht notwendig.

