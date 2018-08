40 Meter hohe Sendeanlage an der Straße zum Lärchkogel

An der Straße zum Lärchkogel-Niederleger soll ein 40 Meter hoher Digitalfunk-Sendemast entstehen. Doch die Meinungen, ob der wirklich notwendig ist, gehen auseinander.

Lenggries – Die Einführung des Digitalfunks soll für Rettungsorganisationen im Einsatz die Kommunaktion verbessern. Dafür ist aber ein stabiles Funknetz notwendig. Um dieses zu verbessern, entstehen immer noch Stationen. Mit einem Antrag für einen rund 40 Meter hohen Stahlgittermast befasste sich der Lenggrieser Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Entstehen soll die Anlage im Bereich einer steilen Kurve an der Straße zum Lärchkogel-Niederleger, wie Bauamtsmitabeiterin Maria Gaisreiter in der Sitzung erklärte. „Er dient der Netzoptimierung.“ Ähnliche Anlagen gebe es bereits im Gemeindegebiet.

Neben dem Turm soll zudem ein kleines Betriebsgebäude entstehen. Die Anlage selbst wird in Einzelteilen mit Lastwagen zum Standort gefahren und dann mittels eines Krans aufgestellt. Komplizierter ist die Anbindung mit Strom. Dazu müsse eine acht Kilometer lange Zuleitungen in den Weg verlegt werden, erklärte Gaisreiter. Ob man denn die Leitung nicht gleich weiter bis zu den Almhütten legen könne, wollte Hans Proisl (FW) wissen – sofern die Eigentümer das denn wollen. „Wollen sie nicht“, antwortete Josef Heiß.

Erledigt werden sollen die Arbeiten im Herbst 2019. „Zur Bauzeit findet der Almabtrieb statt“, sagte Gaisreiter. Das Staatliche Bauamt Weilheim wisse aber, dass man darauf Rücksicht nehmen müsse.

Markus Landthaler (FW) haderte mit dem Antrag. Er sei kein Gegner des Digitalfunks, betonte der Polizist und Feuerwehrmann. Aber: „Wo sind genau die Versorgungslücken?“ Eigentlich gebe es in dem Bereich kaum weiße Flecken. Daher frage er sich schon, ob die Anlage tatsächlich nötig ist. Er wundere sich auch über den Aktionismus in diesem Bereich, während Teile des Tölzer Stadtgebiets einfach nicht versorgt werden. „Aber da kümmert sich keiner drum“, sagte Landthaler. „Es muss doch von staatlicher Seite einer draufschauen und sagen könen, was notwendig ist“, rätselte Josef Wasensteiner (CSU). Das geschehe wohl auch, antwortete Bürgermeister Werner Weindl (CSU). Die Gemeinde könne das jedenfalls nicht prüfen.

Mit fünf Gegenstimmen aus den Reihen der Freien Wähler stimmte der Gemeinderat für den Antrag. Geprüft werden muss das Ganze aber – wie immer – auch noch vom Landratsamt. „Aus naturschutzrechtlicher Sicht könnte dem Vorhaben schon etwas entgegenstehen“, sagte Gaisreiter. Schließlich liegt der Standort mitten im Naturschutzgebiet Karwendel.

Was die Gemeinde Lenggries auf jeden Fall möchte, ist, dass private Mobilfunkbetreiber die 40-Meter-Anlage für ihre Stationen mitnutzen können. va