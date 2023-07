Zeugnisvergabe an der Realschule Hohenburg: „Keine normale Schule, sondern eine Familie“

„Ein sympathischer Jahrgang“, so die Worte von Schulleiter Roman Haehl, hat an der St.-Ursula-Realschule Hohenburg, Abschluss gemacht.

Schulabschluss

Von Andreas Steppan schließen

An der St.-Ursula-Realschule Hohenburg in Lenggries haben alle 62 Absolventinnen die Mittlere Reife bestanden. Bei der Abschlussfeier wurde mehr als ein Taschentuch gezückt.

Lenggries – „Wir sind keine ganz normale Schule, sondern so etwas wie eine Familie“, stellte Lehrerin Maika Kottmair fest. Entsprechend vertraut und warmherzig ging es am Freitag bei der Abschlussfeier an der St.-Ursula-Realschule Hohenburg zu. Mehr als einmal wurden die Taschentücher gezückt, und als Maika Kottmair, Klassenlehrerin der 10a und Mitarbeiterin der Schulleitung, die Namen der Absolventinnen aufrief, stockte ihr vor Rührung die Stimme.

Hohenburg: Erste Abschlussfeier mit neuem Schulleiter Haehl

Für den neuen Schulleiter Roman Haehl war es die erste Zeugnisvergabe in Hohenburg. Ein Einstand nach Maß, denn alle 62 Schülerinnen aus den drei zehnten Klassen hatten die Abschlussprüfungen zur Mittleren Reife bestanden. Auch wenn er die Mädchen, denen er in feierlichem Rahmen in der Turnhalle die Zeugnisse und je eine Sonnenblume überreichte, noch nicht allzu lange kannte und sie nie persönlich unterrichtete, hatte er von dem Jahrgang doch ein positives Bild gewonnen. „Ich habe Euch als sehr sympathischen Jahrgang kennengelernt“, lobte er. „Ihr habt Euch auch bei allen außerschulischen Aktivitäten stark eingebracht, zum Beispiel beim Adventsmarkt, beim Konzert und der Faschingsparty. Und eines ist mir an Euch besonders aufgefallen: Auf Euch ist Verlass.“

Nach den Grußworten von Bürgermeister Stefan Klaffenbacher und Anna Leichmann im Namen des Elternbeirats ergriffen die Schülerinnen das Wort. Vor den zahlreichen Gästen, zu denen auch Haehls Vorgänger Heinz Gascha und Stefanie Scheja zählten, sagten zunächst die Schülersprecherinnen Theresa März und Patricia Hoffmann, den Absolventinnen zum Abschied: „Vergesst nicht, dass Ihr immer Teil dieser Gemeinschaft bleibt.“

In Hohenburg wie eine Prinzessin gefühlt

Ihre enge Verbundenheit zur Schule wurde auch in den humorvollen Reden dreier Abschlussschülerinnen deutlich. „Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich als Fünftklässlerin zum ersten Mal durch die wunderschönen Gänge von Schloss Hohenburg gegangen bin und mich wie eine Prinzessin fühlte“, blickte Veronika Dräxl aus der 10a zurück.

Als Theresa Gerg aus der 10b ihre Zeit in der St.-Ursula-Realschule Revue passieren ließ, sprach sie auch die problemtische Corona-Zeit mit Homeschooling oder Wechselunterricht an – allerdings sehr witzig verpackt. In der neunten Klasse habe es oft geheißen: „Mein Test ist positiv. Natürlich nicht der Schwangerschaftstest, sondern Corona.“ Dem Zusammenhalt hat die erzwungene Distanz offenbar nicht geschadet. „Spätestens in einem halben Jahr würden wir sicher alles dafür geben, wieder in einem Hohenburger Klassenzimmer zu sitzen“, prognostizierte Theresa Gerg.

Gefühlvolle Musik bei Abschlussfeier in Hohenburg

An der Realschule hätten die Mädchen sowohl traurige und einsame Momente durchlebt, als auch glückliche, resümierte Franziska Grünwalder aus der 10c. „Und immer hat man jemanden gehabt, der einen durch dieses Gefühlschaos begleitet.“ Auch wenn vermutlich so manche hier geschlossene Freundschaft zerbreche, „sobald wir durch die Tore von Hohenburg gehen“ – andere Verbindungen würden wohl ein Leben lang halten, meinte Franziska Grünwalder.

Viel Gefühl in die Abschlussfeier brachten auch die musikalischen Einlagen. Veronika Dräxl sang, am Klavier begleitet von Orelie Nicke, „The Scientist“ von Coldplay. Mit Querflötistin Ronja Kögl und Violinistin Lena Oswald harmonierte Orelie Nicke dann bei einer Instrumentalversion von „You are the Reason“. Damit war bewiesen, dass der Hohenburger Abschlussjahrgang sich auch im musischen Bereich hören lassen kann. Zudem brachte die Schlossweps’n Musi zusätzlichen Schwung in die Veranstaltung.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.