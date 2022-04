Lenggries: Attacke nach Corona-Spendenaufruf landet vor Gericht

Von: Peter Herrmann

Ein 46-Jähriger soll unerlaubt in einem Lenggrieser Geschäft gewesen sein. Dabei kam es zu einer verbalen Attacke. Grund war ein Cprpna-Spendenaufruf. Der Streit landete vorm Amtsgericht.

Lenggries – Der Wortlaut eines Spendenaufrufs eines Lenggrieser Geschäftsinhabers für die Intensivstation in der Tölzer Asklepios-Klinik hat im Dezember vergangenen Jahres zu einer verbalen Auseinandersetzung und in der Folge zu zwei Strafanzeigen geführt. Knapp vier Monate später trafen sich die Beteiligten am Wolfratshauser Amtsgericht wieder. Ein 46-jähriger Lenggrieser musste sich wegen Hausfriedensbruchs verantworten. Der Grund: Laut Anklage soll sich der Mann am 9. Dezember 2021 etwa 20 Minuten lang unerlaubt in dem Laden des 57-Jährigen aufgehalten haben. Die Aufforderung, das Geschäft zu verlassen, sei aber laut Aussage des Angeklagten nie erfolgt.

Gemeinsam mit einer Bekannten und einem Freund habe er sich an jenem Vormittag im Dezember lediglich entschlossen, den Inhaber wegen der Formulierung eines Spendenaufrufs zur Rede zu stellen. „Auf den Plakaten stand, dass Ungeimpfte an der Überlastung der Intensivstationen Schuld haben“, erklärte der 46-Jährige. Deshalb betrat zunächst die 37-jährige Bekannte den Laden und forderte den Geschäftsinhaber auf, zu einem Gespräch auf die Straße herauszukommen.

„Spaltung der Gesellschaft“ vorgeworfen ?

Dort wartete der Angeklagte und ein weiterer 38-jähriger Mann. Doch der 57-jährige Geschäftsinhaber entschloss sich, so erklärte er vor Gericht, das Trio hereinzubitten. Dass die beiden Männer keine Coronaschutzmasken getragen haben, habe ihn irritiert. Dennoch habe er sich auf eine Diskussion eingelassen. In der verbalen Auseinandersetzung sei ihm „Volksverhetzung“ und die „Spaltung der Gesellschaft“ vorgeworfen wurde. Als ein Kunde kam, hätten die ungebetenen Gäste den Laden verlassen.

„Als vier Tage später eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs kam, hat’s mich mental umgehauen“, sagte der Angeklagte vor Gericht. Der Ladenbesitzer kannte seinen Namen und führte vor Gericht aus, warum er sich zu diesem Schritt entschlossen habe. „Mir wurde Volksverhetzung vorgeworfen: Das wollte ich mir nicht gefallen lassen“, erklärte der Unternehmer. Der wegen Hausfriedensbruchs beschuldigte Mann stellte daraufhin selbst Strafanzeige wegen falscher Verdächtigung.

Richter: „Wir haben wirklich Wichtigeres zu tun“

Richter Helmut Berger hatte für die Vorgehensweise der Kontrahenten kein Verständnis. „Kann man diesen spektakulären Kriminalfall nicht irgendwie anders lösen?“, fragte er. Berger bat die beiden Männer vergeblich darum, ihre Strafanzeigen zurückzunehmen. Denn Rechtsanwalt Josef Hingerl missfiel, dass sein Mandant allein für die Kosten des Verfahrens aufkommen solle. Der Staatsanwalt glaubte den Ausführungen des Geschäftsinhabers und forderte, dem Angeklagten eine Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen zu je 40 Euro – insgesamt 1200 Euro – aufzuerlegen.

Hingerl plädierte auf Freispruch. Für ihn fehlte der Nachweis, dass der Geschäftseigentümer das Trio wirklich zum Gehen aufgefordert hat. Richter Helmut Berger sprach den Angeklagten frei, bat aber darum, ihn künftig von derartigen Verhandlungen zu verschonen. „Wir haben wirklich Wichtigeres zu tun: In einer Demokratie muss man auch andere Meinungen aushalten können“, gab er den Prozessbeteiligten mit auf den Weg.

