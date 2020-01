Auf eisigem Weg: Quad stürzt um

Ein eisiges Wegstück war Grund für den Unfall eines 86-Jährigen am Brauneck. Er rutschte mit seinem Quad weg.

Lenggries - Prellungen am Kopf und Schürfwunden zog sich ein 86-jähriger Lenggrieser bei einem Unfall am Brauneck zu. Laut Polizei war der Mann am Freitag gegen 16 Uhr mit seinem Quad auf dem Wirtschaftsweg vom Brauneck in Richtung Obermurbach unterwegs. Auf dem letzten Teilstück brach das Quad nach Angaben des Fahrers auf einem vereisten Wegstück hinten aus und rutschte in einen Wassergraben. Dabei stürzte das Quad um. Der Fahrer, der ohne Helm fuhr, wurde im Kopfbereich durch Prellungen und Schürfwunden verletzt. Ein nachfahrender Wirt einer Alm fand den Fahrer. Der 86-Jährige ließ sich zunächst zu seinem Wohnsitz fahren. Von dort kam er mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Bad Tölz. Am Quad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

