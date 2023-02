Auto schlittert Böschung hinab: Bundesstraße 13 für Bergung gesperrt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Polizei, Feuerwehr und Abschleppdienst rückten zu einem Unfall aus. © Philipp von Ditfurth

Die winterlichen Straßenverhältnisse wurden einem Autofahrer am Donnerstag auf der B 13 bei Hohenwiesen zum Verhängnis. Er kam von der Straße ab. Für die Bergung des Fahrzeugs musste die Straße gesperrt werden.

Lenggries - Der Unfall ereignete sich am Donnerstagvormittag. Nach Angaben der Tölzer Polizeiinspektion befuhr der 37-Jährige aus Blenkenfelde (Brandenburg) mit seinem Daimler gegen 9.40 Uhr die Bundesstraße 13 vom Sylvenstein kommend in Richtung Lenggries. Etwa zwei Kilometer vor Hohenwiesen war er offensichtlich auf der schneebedeckten Fahrbahn zu schnell dran und verlor deshalb in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug.

Auto überfährt Grünstreifen und Radlweg und schlittert dann Böschung hinab

Das Auto kam nach Angaben der Beamten nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr Grünstreifen und Fahrradweg und schlitterte schließlich die Böschung hinab. Dann kam es an einem Baum zum Stehen.

Für die Bergung muss die Bundesstraße eine halbe Stunde gesperrt werden

Der Fahrer und seine Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, wurden glücklicherweise nicht verletzt. Am Wagen aber entstand Totalschaden in Höhe von rund 30 000 Euro. Für die Bergung des Wagens durch einen Abschlepper mit Kran musste die Straße etwa eine halbe Stunde gesperrt werden. Zur technischen Hilfeleistung an der Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr Winkl eingesetzt.

