Lenggries: Autoscheibe eingeschlagen, Handtasche gestohlen

Dreister Diebstahl: Ein Unbekannter hat die Seitenscheibe eines geparkten Pkw in Hohenwiesen eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginnern eine Handtasche gestohlen.

Lenggries - Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 2. Januar, nahe dem Lenggrieser Ortsteil Hohenwiesen. Ein 65-jähriger Münchner hatte am Nachmittag seinen Volvo V 70 auf einem Parkplatz an der B 13 abgestellt.

Unbekannter schlägt Scheibe der Fahrertür ein

Als er und seine Begleiterin (63) wieder zum Auto zurückkamen, mussten sie feststellen, dass die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen worden war. Aus dem Fahrzeuginnern war die Handtasche der 63-jährigen Münchnerin verschwunden. Die Tasche hatte im Fußraum gestanden. In dieser befanden sich viele persönliche Gegenstände der Frau.

Polizei erbittet Hinweise auf den Täter

Der genaue Stehlschaden ist derzeit noch nicht bekannt, berichtet die Tölzer Polizei. Der Sachschaden am Pkw wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zum Täter werden unter der Telefonnummer 08041/761060 erbeten.

