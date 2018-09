Bergwacht hilft Wanderern mit Kreislaufproblemen

Der sonnige Mittwoch lockte wieder viele Menschen in die Berge. Doch die Hitze machte auch einigen Wanderern zu schaffen. Ihnen kam die Bergwacht zur Hilfe.

Lenggries– Nach einem Blackout stürzte am Mittwochnachmittag eine Frau beim Abstieg am Garland. „Die Urlauberin war mit ihrer Familie unterwegs, die sich gut um ihre Oma kümmerten, bis wir anrückten“, so die Leggrieser Bergwacht. Die Frau wurde versorgt und ins Tal gebracht. Dort wurde die Patientin dem Rettungsdienst für den Transport ins Krankenhaus übergeben. In der Klinik stellte sich heraus, dass Dehydration zu dem Blackout und damit auch zum Sturz geführt hatte. Die Bergwacht rät daher dringend allen Wanderern, „immer genug zu trinken mit auf den Berg zu nehmen und frühzeitig Trink-Pausen einzulegen“.

Kurze Zeit später wurde die Lenggrieser Bergwacht am Mittwoch erneut über die Leitstelle Oberland alarmiert. Eine Wanderin klagte über Kreislaufprobleme und war kurzzeitig bewusstlos. Sie wartete zusammen mit ihrem Mann an der Stie-Alm auf Hilfe. Die kam schnell: „Da gerade zwei unserer Bergretter, darunter ein Notarzt privat am Berg waren, stiegen diese schnell zu Fuß ab.“ Das Rettungsfahrzeug erreichte wenig später die Hütte.

Dort wurde die Patientin medizinisch versorgt und ihr ein Monitoring angelegt, um die bedenklichen Herz-Kreislauf-Parameter näher zu überprüfen. Die Werte überzeugten die Patientin schließlich, nicht mehr zu Fuß abzusteigen. Stattdessen brachte sie die Bergwacht ins Tal. „Da der Krankenwagen im Dauereinsatz war, übernahmen wir auch den Krankentransport bis in die Klinik nach Bad Tölz.“

Quelle: Bergwacht Lenggries