Lenggries: Bergwacht und Feuerwehr retten Mann von Dach

Von: Andreas Steppan

An der Drehleiter der Feuerwehr wurden der Patient und ein Bergwacht-Retter zum Boden herabgelassen. © Bergwacht Lenggries

Ungewöhnlicher Einsatz für die Bergwacht Lenggries: Nicht auf einen Berg, sondern auf ein Hausdach rückten die Retter nun in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr aus.

Lenggries – Einen ungewöhnlichen Einsatz bewältigte die Bergwacht Lenggries in Zusammenarbeit mit der und die Freiwilligen Feuerwehr am vergangenen Samstag. Denn dieses Mal mussten die Ehrenamtlichen nicht wie sonst einer Person zu Hilfe eilen, die in den Bergen in Not geraten war, sondern einen Mann von einem Hausdach retten.

Bergwacht und Feuerwehr: Rettungseinsatz auf Hausdach

Wie die Bergwacht am Mittwoch mitteilte, war die Alarmierung am Samstag gegen 12.40 Uhr. Ein 73-Jähriger war auf dem Dach seines Hauses zusammengebrochen. Dort finden zurzeit unter der Woche Bauarbeiten statt. Der Hauseigentümer stieg über das Gerüst bis auf das oberste Plateau. Dort verlor er, vermutlich aufgrund von Kreislaufproblemen, das Bewusstsein. Die Rettungsleitstelle alarmierte Feuerwehr und Bergwacht.

„Unsere Ausrüstung und Rettungstechnik können sehr vielseitig angewendet werden“, schreibt Bergwacht-Sprecherin Lina Feile zu der ungewohnten Aufgabe. Der 73-Jährige sei zunächst auf dem Gerüst medizinisch versorgt und ein einem Bergrettungssack gesichert worden. Die Feuerwehr habe währenddessen ihre Drehleiter ausgerichtet. Am Korb der Drehleiter sicherte die Bergwacht dann den Bergrettungssack mit Patient sowie einen Retter, und zusammen wurden sie langsam über die Straße geschwenkt – direkt auf eine vorbereitete Trage des Rettungsdienstes.

Erfolgreiche Zusammenarbeit von Bergwacht und Feuerwehr Lenggries

Einsatzleiter Rolf Frasch hebt die „hervorragende und harmonische Zusammenarbeite“ aller Einsatzkräfte hervor. „So konnte auch ein ungewöhnlicher Einsatz erfolgreich abgewickelt werden“, schreibt die Bergwacht.

