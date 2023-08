Lenggries verkürzt Kita-Öffnungszeiten: Personal zu finden, „ist fast ein Kampf“

Gemeinderat

Ausreichend Personal für Kinderbetreuungseinrichtungen zu finden, ist schwierig. In den beiden Lenggrieser Kitas St. Josef und St. Antonius sorgt vor allem die lange Öffnungszeit am Freitag immer wieder für personelle Engpässe.

Lenggries - Aktuell sind die gemeindlichen Kindergärten und Krippen montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr geöffnet – sprich: 50 Stunden in der Woche. Nun umfasst eine Vollzeitstelle in der Betreuung aber nur 39 Wochenstunden. Da hier zudem noch Teambesprechungen außerhalb der Öffnungszeiten untergebracht werden müssen, „ist ein Schichtbetrieb notwendig“, erklärte Rathaus-Geschäftsleiter Tobias Riesch in der Sitzung. 29 Kinderpflegerinnen und Erzieherinnen würden derzeit in Teilzeit, 22 in Vollzeit arbeiten.

Zwei Mitarbeiter müssen vor Ort sein - auch wenn keine Kinder mehr da sind

Damit man mit den vorhandenen Kräften überhaupt über die Runden kommt, haben nun die beiden Leiterinnen von St. Josef und St. Antonius vorgeschlagen, die beiden Einrichtungen freitags bereits um 14 Uhr zu schließen. Das erscheint mit Blick auf die Auslastung durchaus machbar. „Wir haben Randzeiten, wo wenige Kinder da sind, wir aber dennoch einen hohen personellen Bedarf haben“, sagte Riesch. In St. Josef würden freitags nur noch etwa 10 bis 15 Kinder bis 15 Uhr betreut, danach seien es nur noch 3 bis 5 Kinder. Dennoch müssten immer zwei Beschäftigte anwesend sein, erklärte Riesch. Das gelte auch nach 16 Uhr, wenn in der Regel gar kein Kind mehr vor Ort sei. Im Krippenbereich sehe es ähnlich aus. Die Lage in Wegscheid sei vergleichbar. Dort haben „bei der Ankündigung, dass über die Schließung am Freitag um 14 Uhr nachgedacht wird, die Eltern von zwei Kindern angekündigt, dass dies Probleme in der Arbeit geben kann“, sagte Riesch. In Lenggries meldeten sich nur die Eltern eines Kindes.

Wer eine längere Betreuung braucht, kann sich eine Tagesmutter suchen

Auch ein Blick auf die anderen Betreuungseinrichtungen in der Gemeinde oder in den Nachbarorten zeigt, dass es generell kürzere Öffnungszeiten oder eben an Freitagen verkürzte Zeiten gebe. „Für Eltern, die eine Betreuungszeit über die 47 Stunden hinaus brauchen, besteht die Möglichkeit einer Betreuung über Tagesmütter oder die Förderung eines Kindergartenplatzes durch die Gemeinde außerhalb“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Generell werde es sich die Kommune personell und finanziell vielleicht nicht mehr leisten können, in allen drei Kitas alle Buchungszeiten anbieten zu können, so Riesch.

Ist eine Öffnung ab 7 Uhr notwendig?

Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG) fand es vertretbar, die Öffnungszeiten am Freitag zu verkürzen. Schon jetzt sei es „fast ein Kampf“, ausreichend Personal zu finden. Daher sei es unerlässlich, die Arbeitszeiten so zu gestalten, dass sie attraktiv fürs Personal sind, so Klaffenbacher. Und auch die Kosten müsse man im Blick haben, ergänzte Vize-Bürgermeister Franz Schöttl (CSU). „Betreuung muss nicht kostendeckend sein, davon sind wir aber auch weit entfernt.“ Mittlerweile stecke die Gemeinde „enorme Summen“ in den Bereich. „Wir müssen schon schauen, dass wir da runterkommen.“ Christine Rinner (CSU) regte zudem an, auch über die Öffnungszeiten in der Früh mal nachzudenken. „Müssen wirklich alle um 7 Uhr anfangen?“ Roman Haehl (Grüne) war dafür, die Öffnungszeiten bedarfsgerecht anzupassen, aber auch nicht zu vergessen, dass manche Eltern auf längere Betreuungszeiten angewiesen seien.

Einstimmig wurde beschlossen, freitags nur noch bis 14 Uhr zu öffnen. Ausgenommen ist der Kindergarten St. Jakobus im ehemaligen Post-Hotel. Dort gibt es eine explizite Nachmittagsgruppe.

