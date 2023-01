Beschneiung fürs Skifahren am Brauneck: „Mehr war nicht drin“

Von: Felicitas Bogner

Alle Lifte stehen still, wenn es Frau Holle so will. Die grüne Landschaft in Wegscheid hat Wolfgang Müller aus Lenggries fotografiert. Für die nächsten Tage hat der Wetterdienst Neuschnee angekündigt. © Wolfgang Mueller

Die Geschäftsführerin der Brauneck-Bergbahn, Antonia Asenstorfer, spricht im Interview über den zähen Start in die Skisaison 22/23.

Lenggries – Die Skisaison war bisher ziemlich mau. Zwar waren die Pisten ab Mitte Dezember von einer dicken weißen (Kunst-)Schneedecke überzogen, die Wintersportfreuden in der Region währten aber nur kurz. Seit Heiligdreikönig ist der Skibetrieb auf dem Brauneck eingestellt. Im Spitzingseegebiet sind nur noch drei Pisten offen. Für die kommenden Tage kündigt der Wetterdienst sinkende Temperaturen und Neuschnee an. Antonia Asenstorfer, Mit-Geschäftsführerin der Brauneck-Bergbahn, spricht über den herausfordernden Winter.

Antonia Asenstorfer © kn

Frau Asenstorfer, nach den warmen Weihnachtsferien soll es nun endlich wieder kälter werden. Ab wann haben Sie vor, am Brauneck wieder zu beschneien?

Wenn das Wetter so kommt, wie vorhergesagt, dann sieht es für das Wochenende gut aus. Aber ganz genau kann man das noch nicht sagen. Es muss auf jeden Fall konstant unter minus vier Grad haben, damit es Sinn macht, mit der Beschneiung anzufangen.

Bei gutem Wetter trotzdem viele Besucher am Brauneck

Seit dem 6. Januar sind die Skianlagen am Brauneck zu. War trotzdem was los am Berg?

Da die Ferien auch vorbei sind, war unter der Woche nicht allzu viel los. Aber bei schönem Wetter und an den Wochenenden kamen schon viele Besucher. Dazu sind die Zauberteppiche unten noch offen, und es finden ein paar Anfänger-Skikurse für kleine Kinder auf den letzten Schneefleckerln statt. Im Spitzinggebiet haben wir noch drei Pisten offen, dort liegt noch mehr Schnee. Da die Wetterfronten meist von Osten herziehen und die Lage günstiger ist, haben wir dort meistens mehr und länger Schnee als am Brauneck. Je weiter es in Richtung Westen geht, desto schwieriger wird es. Aber auch im Spitzingseegebiet mussten wir den Skibetrieb natürlich sehr stark reduzieren.

Waren Sie auf einen so warmen Winter gefasst?

Es gibt leider immer wieder schneearme und warme Winter. Das Weihnachtstauwetter ist eigentlich auch nichts Ungewöhnliches. Aber heuer ist es schon extrem lang so warm.

Hoffnung auf sinkende Temperaturen und Neuschnee in den kommenden Tagen

Am Donnerstag findet der Wintersportkongress „Dein Winter. Dein Sport. Regional Summit“ unter dem Motto „Wintersport im Tölzer Land“ statt. Was erhoffen Sie sich von der Veranstaltung?

Dass man mit einem guten Netzwerk zusammenkommt und sich mit allen Beteiligten über die Möglichkeiten austauscht, wie wir den klimatischen Herausforderungen in den kommenden Jahren begegnen können.

Peter Hennekes, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Skilehrerverbandes, meinte gegenüber unserer Zeitung, man hätte die Pisten am Brauneck nicht zumachen müssen, hätte man in der Kälteperiode Anfang Dezember stärker beschneit. Was sagen Sie zu dieser These?

Ich glaube, er meinte das allgemeiner und nicht auf das Brauneck bezogen.

Sondern?

Auf die allgemeine Debatte zur Energiekrise und zu der Beschneiung der Skigebiete. Da wohl manche eher zurückhaltend mit der Beschneiung umgegangen sind.

Hätte man denn am Brauneck in der genannten Kälteperiode noch mehr beschneien können?

Nein. Zum Glück haben 2022 aufgrund unseres Vertrags noch die alten Strompreise gegolten. So konnten wir effizient beschneien und alle Anlagen und Pisten in Betrieb nehmen bis nach Weihnachten. Wir haben alles ausgeschöpft und mehr ist nicht drin gewesen.

