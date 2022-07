Lenggries bittet zu Tisch: Musikalisches Schmankerl-Wochenende steht vor der Tür

Von: Alois Ostler

Hungrig nach Hause gehen muss am Schmankerl-Wochenende in Lenggries von 29. bis 31. Juli niemand. © Archiv

Das Musikalisches Schmankerl-Wochenende findet nun erstmals vom 29. bis 31. Juli im Brauneckdorf statt. Dabei helfen viele lokale Vereine zusammen.

Lenggries – Auszogene, Brotzeitteller, Kaiserschmarrn oder Schupfnudeln: Wem schon beim Lesen dieser Leckereien das Wasser im Mund zusammenläuft, der ist beim Schmankerl-Wochenende richtig. Zum ersten Mal findet es vom 29. bis 31. Juli in Lenggries statt. Dabei können Einheimische wie Touristen bayerische Spezialitäten aus regionalen Produkten genießen.Auszogene, Brotzeitteller, Kaiserschmarrn oder Schupfnudeln: Wem schon beim Lesen dieser Köstlichkeiten das Wasser im Mund zusammenläuft, der ist beim Schmankerl-Wochenende richtig. Zum ersten Mal findet es vom 29. bis 31. Juli in Lenggries statt. Dabei können Einheimische wie Touristen bayerische Spezialitäten aus regionalen Produkten genießen.



Eingeleitet wird das kulinarische Festwochenende am kommenden Freitag, 29. Juli, ab 17 Uhr mit dem bekannten und beliebten Schmankerlabend im Kurgarten. Die Lenggrieser Bäuerinnen, der Skiclub Lenggries, der Isartaler Radsportverein und die Landjugend Lenggries bieten verschiedene Schmankerl und Getränke an. Mit Fischspezialitäten, Grillfleisch und Bratwürstl, Schupfnudeln, Ofenkartoffel, Kaiserschmarrn und Eis vom Bauernhof kommen Genießer voll auf ihre Kosten. Verdursten muss dank Weinspezialitäten, Blüten- und Kräuterspritz auch niemand. „Für gute Stimmung sorgen die Blaskapelle Lenggries und eine Aufführung der Jugend des Trachtenvereins Stamm“, weiß Maria Bader, Leiterin der Tourist-Info Lenggries. Veranstaltet wird der Schmankerlabend vom Tourismusverein mit Unterstützung der örtlichen Vereine.

Idee aus Abend ein ganzes Wochenende zumachen ist spontan entstanden

Am Sonntag, 31. Juli, geht es dann weiter mit dem musikalischen Frühschoppen, der von etwa 11 bis 14 Uhr in vier verschiedenen Lenggrieser Gaststätten stattfindet. So laden an diesem Tag das Café und Gasthaus Landerermühle mit der „Tank’n-Musi“ aus Wallgau sowie der Gasthof Neuwirt mit einer kleinen Besetzung der „Ascholdinger Blaskapelle“ die Besucher zu kulinarischen Schmankerln neben zünftiger Musik ein. Auch im Grillrestaurant Jaegers können sich die Zuhörer mit der „Oberkrainer Musik“ mit Benedikt Knill, sowie in der „Ratsstube“ mit dem Volksmusik-Duo „Niesler“ an der Musik sowie an Schmankerln erfreuen. Alle Gastronomen bitten um rechtzeitige Reservierung, heißt es in einer Pressemitteilung.



Das musikalische Schmankerl-Wochenende findet zum ersten Mal statt. Laut Bader sei die Idee, aus einem Abend ein Wochenende zu machen, eher zufällig entstanden. „Wir veranstalten heuer kein Fest am Berg und haben deshalb bei den Gastronomen angefragt, ob sie sich ein Fest im Dorf vorstellen könnten. Und die waren sofort dabei“, berichtet sie. Der Schmankerlabend erfreut sich aber bereits seit vielen Jahren bei Einheimischen sowie bei Gästen großer Beliebtheit. „Viele rufen schon Wochen vorher an und fragen, wann es wieder ein Schmankerl-Fest gibt“, erzählt Bader. (ao/p as)

