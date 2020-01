Lenggries boomt: Tourismus knackt zwei Bestmarken

Immer mehr Gäste machen Urlaub in Lenggries. 2019 hat die Gemeinde gleich zwei Bestmarken geknackt: Die Jahresbilanz der Tourist-Information weist über 100 000 Ankünfte und 303 000 Übernachtungen aus.

Lenggries –Mit Hochdruck hatten die Mitarbeiterinnen der Touristinformation Lenggries daran gearbeitet, um bei der abendlichen Gastgeberversammlung im „Alpenfestsaal“ die Zahlen von 2019 präsentieren zu können. „Ein absolut erfreuliches Ergebnis, und nicht einmal Bürgermeister Werner Weindl kennt das Resultat der Auswertung“, sagte Ursula Dinter-Adolf und sorgte für Spannung unter den zahlreich erschienenen Zuhörern.

Mit Stolz verkündete die Tourismusleiterin der Gemeinde schließlich: „Wir haben im vergangenen Jahr zwei Schallmauern durchbrochen.“ Da wurde erstmals bei den Gästeankünften die 100 000er-Marke geknackt, und auch die Übernachtungszahlen von 303 000 bedeuten einen neuen Rekord im Brauneckdorf. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren lag die Zahl der Gästeankünfte noch bei 57 000. „Das ist in erster Linie euer Verdienst. Ihr legt euch ins Zeug und sorgt für die Zufriedenheit der Gäste“, lobte Dinter-Adolf die Vermieter.

Das Angebot reicht von Ferienwohnungen bis zum Vier-Sterne-Hotel

Aber auch attraktive Angebote und Leistungen haben dazu beigetragen. So gab es beispielsweise 75 Print- und Online-Veröffentlichungen, wobei laut Dinter-Adolf mit einer Gesamtauflage von 6,45 Millionen rund 22,6 Millionen Leser erreicht werden konnten. Von Ferienwohnungen bis zum Vier-Sterne-Hotel kann der Urlauber in Lenggries sein Urlaubsziel wählen und dann ein umfangreiches Programm in Anspruch nehmen. Wanderherbst und Wanderpässe stehen in der Beliebtheit ganz vorne. Als „Schaufensterprodukt“ bezeichnete Dinter-Adolf die Gästekarte Plus.

Sympatisch, beruhigend, aktiv und authentisch will Lenggries auch in diesem Jahr versuchen, weitere Gäste hinzuzugewinnen. Eine Steigerung erhofft sich die Tourismusleiterin von Anbietern bei Online-Buchungen. Stetig werden die Buchungen über das Internet mehr. Ein Trend, der nicht umzukehren sei, so Dinter-Adolf: „Mittlerweile werden beinahe zwei Drittel aller Reisen online gebucht.“ In Lenggries ermöglichten aber nur 18,5 Prozent der Betriebe die Reservierung im Internet.

2021 ist ein Flößerfest geplant

Warum der Schritt nicht gemacht wird, hat nach Einschätzung der Tourismusleiterin verschiedene Gründe. „Das ist aber kein Zauberwerk. Wir von der Tourist-Information helfen gerne. Sowohl bei der Einrichtung als auch bei der Datenpflege.“ Und ein „Zuckerl“ gab es gleich noch dazu. Lenggries bietet über „Tölzer Land“ den Vermietern die Buchungsmaske von Feratel (bisher 140 Euro Jahr) kostenlos für ihre Homepage. Voraussetzung ist, dass die Vermieter auf der Destinationsseite online buchbar sind. Außerdem sind über die Vermieter-Homepage getätigte Buchungen provisionsfrei. Für das Jahr 2021 kündigte Dinter-Adolf noch ein Flößerfest in Lenggries an, ehe unter den anwesenden Vermietern drei professionelle Fotoshootings verlost wurden. Hans Demmel

