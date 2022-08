Lenggries braucht noch mehr Kita-Plätze

Von: Andreas Steppan

Trotz Zusatzgruppe gibt es immer noch zu wenig Kinderbetreuungsplätze in Lenggries. © Symbolfoto/dpa

Trotz der bereits eingerichteten Zusatzgruppe bekommen heuer nicht alle angemeldeten Kinder einen Betreuungsplatz. Nun wird über einen zusätzlichen Kindergarten-Standort in Lenggries gesprochen.

Lenggries – Noch keine zwei Jahre ist es her, dass Lenggries in der ehemaligen „Post“ den neuen Kindergarten St. Jakobus eingeweiht hat. Dennoch ist die Gemeinde jetzt schon wieder „am Ende der Leistungsfähigkeit“, um den gestiegenen Betreuungsbedarf zu befriedigen, wie Bürgermeister Stefan Klaffenbacher sagt. Deswegen spricht er nun von der Notwendigkeit, mittelfristig noch einen zusätzlichen Kindergarten-Standort zu schaffen. Schon heuer war es ein Kraftakt für die Gemeinde, der Zahl der Kindergarten-Anmeldungen Herr zu werden – und die Bemühungen sind nur teilweise von Erfolg gekrönt. Als kurzfristige Lösung sei es nun gelungen, eine zusätzliche Nachmittagsgruppe im Kindergarten St. Jakobus zu schaffen, erklärt der Bürgermeister.

Lenggries: Zusätzliche Nachmittagsgruppe im Kindergarten St. Jakobus

Dennoch: Noch immer hätten 13 angemeldete Kinder keinen Betreuungsplatz. „Wir versuchen jetzt, diesen Familien ein anderes Angebot zu unterbreiten“, sagt Klaffenbacher. Das könnten zum Beispiel die Betreuung durch eine Tagesmutter sein, oder dass das Kind in der Kita einer Nachbargemeinde unterkommt – wobei es dort tendenziell auch keine großen Kapazitäten mehr gibt. Und woran liegt es, dass Lenggries so viele Betreuungsplätze mehr braucht als früher? Klaffenbacher nennt mehrere Faktoren. Auch wenn in der Gemeinde noch rund 80 Prozent der Eltern den Kindergarten für vier bis fünf Stunden am Tag buchen – die Tendenz der benötigten Betreuungszeit gehe immer weiter nach oben. Auch sieben oder acht Stunden seien häufiger gefragt. Außerdem verzeichne Lenggries viel Zuzug. Aktuell müssten auch die Kinder geflüchteter ukrainischer Familien betreut werden.

Vergangenes Jahr gab es wie berichtet den Zusatzeffekt, dass viele Eltern sich wegen der Corona-Lage abwartend mit der Einschulung verhielten und ihre Kinder im Zweifelsfall ein Jahr länger im Kindergarten ließen. Bei sogenannten „Korridorkindern“ – also Mädchen und Buben, die zwischen 1. Juli und 30. September sechs Jahre alt werden – gibt es die Möglichkeit, sie direkt im September oder erst im Jahr darauf einschulen zu lassen. Der kleine „Stau“, der sich dadurch im Kindergarten bildete, hat sich aber auch heuer nicht unbedingt aufgelöst, sagt Andrea Leeb, Leiterin des Kindergartens St. Josef. Viele Eltern seien weiterhin zurückhaltend und würden ihr Kind eher ein Jahr länger als kürzer im Kindergarten lassen. Das hat aus Leebs Sicht nicht nur mit Corona zu tun. „Einige Eltern sind auch unsicher durch eine allgemein festzustellende Erwartungshaltung, dass die Kinder super schulfit sein müssen.“

Problem: Raum- und Personalmangel

Schon im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde Lenggries eine provisorische Zusatzgruppe einrichten müssen, damals im Kindergarten Wegscheid. Mittelfristig reichen Übergangslösungen wie diese aus Klaffenbachers Sicht aber nicht aus – zumal die Nachfrage nach Betreuungsplätzen wohl kaum wieder sinken werde. Das lasse sich zum Beispiel schon daran ablesen, dass auch die Krippenplätze in den insgesamt vier Gruppen in Lenggries und Wegscheid heuer „komplett ausgebucht“ seien. „Da sieht man, was nachkommt.“ Es müssten für die Zukunft drei bis vier zusätzliche Kindergartengruppen geschaffen werden. Wo, darüber „laufen die Gespräche gerade an“, so der Bürgermeister. In jedem Fall werde den weiteren Planungen noch eine belastbare Bedarfsermittlung vorangehen.

Ist eine räumliche Lösung gefunden, bleibe freilich noch das akute Problem, Personal dafür zu finden. „Das ist ohnehin jedes Jahr ein Kampf. Dieser Mangel trifft ja alle Kommunen“, sagt Klaffenbacher. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab 2026 werde den Fachkräftemangel noch verschärfen, befürchtet der Lenggrieser Rathauschef. „In dieser Hinsicht müsste auf höherer politischer Ebene mehr passieren“, fordert er.

