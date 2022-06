Bass, Beats und Bergblick: Elektro-Festival „Season of Sounds“ in Wegscheid

Von: Felicitas Bogner



Freuen sich auf das Festival: Die Organisatoren Florian Müller (li.) und Sebastian Berger. Es soll eine Veranstaltung für alle ab 18 werden © Krinner

Das neue „Season of Sounds“-Festival am Brauneck findet am Wochenende zum ersten Mal statt. Die Veranstalter sind in den letzten Zügen und fiebern ihrem ersten Event in dieser Größenordnung aufgeregt entgegen.

Lenggries/Wegscheid – Ein weiteres neues Elektro-Festival am Fuße des Braunecks steht vor der Tür. Am Samstag, 18. Juni, ist es soweit: Ohne Corona-Beschränkungen steigt am Samstag ab 11 Uhr das „Season of Sounds“-Festival am Jaudenhang und Draxllift in Wegscheid.

Einen ganzen Tag lang unbeschwert feiern

Einen Sommertag voll unbeschwertem Feiern und Tanzen mit Freunden und neuen Bekanntschaften, das versprechen die Veranstalter des Festivals, der 28-jährige Sebastian Berger und sein Kollege Florian Müller. Sie sind aktuell in den Endzügen der Organisation und kurz vor dem großen Aufbau. Beide sind aufgeregt: „Wir haben vor zirka einem halben Jahr erst unsere Firma ,Season of Sounds GmbH‘ gegründet, und das ist unsere erste Veranstaltung in dieser Dimension“, sagt Berger auf Nachfrage des Tölzer Kurier.

Er selbst ist beruflich relativ neu in der Branche. „Ich bin studierter Bauingenieur, aber war schon immer musikbegeistert und in der Elektro-Szene unterwegs.“ Der gebürtige Tegernseer Florian Müller (40), der mittlerweile in Lenggries lebt, hingegen arbeite seit knapp zehn Jahren in der Veranstaltungsszene.

Veranstalter haben ihr ganzes Herzblut in die Organisation gesteckt

„Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten unser ganzes Herzblut in das Festival gesteckt und hoffen, dass das am Samstag so auch rüberkommt“, sagt Berger. „Wir haben während der Pandemie gemerkt, wie viel jungen Leuten fehlt, wenn sie nicht mehr weggehen können und neue Bekanntschaften machen“, erklärt er. „Als wir dann im kleinen privaten Rahmen etwas mit Musik veranstaltet haben, wurde uns klar, dass wir, sobald es Corona zulässt, so etwas in groß hier in der Region auf die Beine stellen wollen“, berichtet Berger von ihrer Motivation.

Wenn die Premiere klappt, soll das Festival jährlich stattfinden

Seine größte Hoffnung sei es, dass den Gästen das Festival so gut gefällt, dass sie es künftig jährlich wiederholen können. „Uns ist dabei wichtig, dass jeder, der Lust auf ein schönes Sommerevent hat, herzlich willkommen ist. Es soll eine Veranstaltung für alle ab 18 Jahren in der Region sein, und sich nicht nur auf die Elektro-Szene beschränken.“

Regionalität und Klimaneutralität ist den Veranstaltern ein Anliegen

Dazu haben sich Berger und Müller Mühe gegeben, mit lokalen Betrieben und Gastronomen zusammen zu arbeiten. Aber nicht nur die Regionalität ist den Männern eine wichtige Angelegenheit. Das Festival soll dazu so klimaneutral wie möglich ablaufen. Daher bieten sie auch Kombitickets aus Eintritt und BRB-Ticket an. Überdies sei geplant, die CO2-Menge, die während der Veranstaltung erzeugt wird, in Euro umgerechnet in nachhaltige Projekte zu investieren, erklärt Berger.

Bis zu 4000 Besucher werden auf dem Festivalgelände erwartet

Aktuell seien die beiden noch dabei, die letzten Ablaufpläne und Dispositionen auf die Beine zu stellen, um dann mit dem Aufbau der Zäune und der Bühne beginnen zu können. Dabei können sie sich glücklich schätzen, genug Personal und Helfer gefunden zu haben. „Durch das aktuelle Überangebot an Veranstaltungen, ist es schwer, genügend Personal – vor allem im Sicherheitsbereich – zu finden“, berichtet Berger. Davon braucht es auch nicht wenige. Immerhin werden auf dem rund 6000 Quadratmeter großen Festivalgelände zwischen 2000 und 4000 Besucher erwartet. Die Veranstalter locken dabei mit Auftritten von international bekannten Größen wie beispielsweise den DJs Felix Kröcher oder Oliver Schories.

Tickets gibt es voraussichtlich auch noch an der Tageskasse

Ausverkauft ist das Festival noch nicht. „Wir gehen davon aus, dass wir an der Tageskasse noch Tickets haben“, sagt Berger. Zwar würde der Verkauf gut laufen. Aber, so wie fast alle Veranstalter, merken auch Müller und Berger: „Die Menschen halten sich vieles offen und kaufen Karten spontan.“ Angst vor einer witterungsbedingten Absage müsse niemand haben. Auch wenn alle auf Sommerwetter hoffen, sagt Berger: „Das Festival findet bei jedem Wetter statt.“

Informationen: Das „Season of Sounds“-Festival findet am Samstag, 18. Juni, von 11 bis 23 Uhr am Jaudenparkplatz in Wegscheid statt. Einlass ab 18 Jahren. Weitere Informationen und Tickets ab 41,50 Euro gibt es im Internet auf www.season-of-sounds.de.

