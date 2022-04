Lenggries: Brauneck-Hotel schließt für Sanierung

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Zu den Olympischen Spielen 1972 wurde das Arabella Brauneck Hotel in Lenggries eröffnet. Nun wurde es verkauft und wird 2023 grundlegend saniert. © arp

Am 30. November wird das Arabella Brauneck Hotel geschlossen. Der neue Besitzer wird es dann sanieren. Die KKK-Betreiber hoffen, nach der Wiedereröffnung dort weiterhin eine Heimat zu haben.

Lenggries – Dass die Ära des seit 1972 bestehenden Arabella Brauneck Hotels in Lenggries vorbei ist, wurde im vergangenen Herbst bekannt. Im Oktober 2021 teilte die Schörghuber Unternehmensgruppe, zu der „Arabella Hospitality“ gehört, mit, dass die Immobilie in Lenggries verkauft ist. Neuer Eigentümer ist unter anderem der Lenggrieser Christoph Hertwig. In dem Gebäude soll auch weiterhin ein Hotel betrieben werden – aber erst nach einer Renovierung. Wie damals schon angekündigt, wird heuer im November mit der Sanierung begonnen. Das teilt das Hotel mittlerweile auch auf seiner Webseite mit. Wie es mit den Mitarbeitern weitergeht, will die Schörghuber-Unternehmensgruppe in Kürze mitteilen.

Sanierungsbeginn erst 2023

Wie Hertwig auf Anfrage unserer Zeitung berichtet, wurde in den vergangenen Monaten das Gebäude grundlegend analysiert, auch Bauphysik und Statik. Der neue Eigentümer will es grundlegend sanieren: Nicht nur Fassade und Fenster, sondern innen auch Zimmer, Möblierung und Technik. „Das Erdgeschoss wird komplett neu erstellt.“ Derzeit liefen Gespräche mit der Gemeinde bezüglich des Bebauungsplans. Zu den genauen Kosten der Renovierung wollte sich Hertwig nicht äußern, diese lägen aber im zweistelligen Millionen-Bereich.

Zudem führe man Gespräche mit möglichen Betreibern. Zu Details möchte sich Hertwig derzeit nicht äußern. Nur so viel: Die Arabella Betriebs GmbH, die das Haus momentan führt, werde es nicht. Im vergangenen Herbst stand das noch im Raum. Bis Juni kündigt Hertwig an, soll eine Entscheidung gefallen sein. Das Hotel soll in dieser Größe – rund 110 Zimmer – weiterbetrieben werden. Zwar gehen am 30. November die Lichter vorläufig aus, doch vor Weihnachten, sagt Hertwig, werde man nicht mehr mit den Renovierungsarbeiten beginnen. „Ich schätze, es wird das erste oder zweite Quartal 2023.“ Hertwig rechnet mit einer Sanierungszeit „von mindestens einem Jahr“. Die Arbeiten seien so umfangreich, dass man sie nicht bei laufendem Betrieb durchführen könne.

KKK hofft weiter auf eine Heimat in dem Lenggrieser Hotel

Das Hotel beherbergt nicht nur Urlaubs- und Tagungsgäste, sondern seit 2016 auch das Publikum von „Kleinkunst und Kultur“ (KKK), betrieben von Sabine und Stefan Pfister. Das Hotel war damals auf die beiden zugekommen, als diese erneut einen Raum mit Bühne suchten. Seither führten die Pfisters viele Veranstaltungen in der „Kaminstuben“ des Hotels durch. Die Pfisters wissen schon seit Herbst 2021, dass die Tage unter dem Dach von Arabella gezählt sind. Den Vertrag zu verlängern, sei dann Sache des neuen Betreibers, sagt Hertwig, meint aber: „Es wäre Blödsinn, mit den Pfisters nicht weiterzumachen.“ Trotzdem: Nach der schweren Corona-Zeit für die Kleinkunstbühne sei sie momentan nicht bester Stimmung, sagt Sabine Pfister. „Es ist mühsam, weil momentan einfach nichts leicht geht.“ Der Auftritt von Alfred Mittermeier am vergangenen Freitag war vorerst der letzte Kultur-Abend in der „Kaminstuben“. Alle weiteren Gastspiele – derzeit aber nicht viele – wurden in den „Kramerwirt“ nach Arzbach verlegt. Dort plant Pfister auch für die Wintersaison 2022/23, vorerst jedoch mit weniger Terminen als üblich.

Sie hofft sehr, dass der neue Hotel-Betreiber dem KKK weiterhin eine Heimat bieten wird. „Wir möchten schon gerne dortbleiben“, sagt Sabine Pfister. „Es muss ja nicht die ,Kaminstube‘ sein, es kann auch ein anderer Raum im Hotel werden.“ Zum letzten Mal werde man sich wohl bei der geplanten „Open House Party“ am 17. September sehen. Was bislang immer den Start in die neue Kultursaison darstellt, wird heuer wohl der letzte Abend in der jetzigen „Kaminstube“ werden.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.