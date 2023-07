Turm im Hochseilgarten Isarwinkel in Trümmern: „Für uns ist das sehr traurig“

Kontrolliert zum Einsturz gebracht: Der in die Jahre gekommene Turm im Hochseilgarten Isarwinkel war zuletzt nicht mehr in Betrieb.

Kontrollierter Abbruch

Die Betreiber haben den Turm im Hochseilgarten Isarwinkel am Brauneck in Lenggries kontrolliert zum Einsturz gebracht – und sind so einem Sturmschaden zuvorgekommen.

Lenggries – Der große Turm, einst Wahrzeichen des Hochseilgartens Isarwinkel, liegt in Trümmern. Wie Axel Berger, Inhaber der Freizeitattraktion am Fuß des Brauneck, auf Anfrage klarstellt, waren es aber nicht die jüngsten Unwetter, die das Bauwerk zum Einsturz brachten. „Wir haben einen kontrollierten Abbruch durchgeführt, um Wind und Wetter zuvorzukommen“, sagt er.

Hochseilgarten Isarwinkel: Sanierung war für Herbst geplant

Dass die Tage des Turms gezählt sind, war schon länger klar. „Er ist in die Jahre gekommen“, erklärt Berger. Über kurz oder lang stand eine Generalüberholung beziehungsweise ein Neubau der 15 Jahre alten Anlage an. Dieses Projekt hatten die Hochseilgarten-Betreiber – Berger und seine Frau Simone Heitinga – aufgrund der Corona-Zwangspause zunächst nach hinten verschoben. Nun sei die Sanierung für diesen Herbst geplant gewesen. Schon seit über einem Jahr war der Hochseilgarten geschlossen.

„Wegen der vermehrten Starkwetter-Vorhersagen haben wir unseren Hochseilgarten von einer Spezialfirma statisch prüfen lassen“, erklärt Berger. Dabei wurde klar, dass ein Teilabbau notwendig sein würde. „Priorität war die Sicherheit unserer Gäste, der Mitarbeiter, aber auch derjenigen, die die Sanierungsmaßnahme durchführen sollten.“ Deswegen seien vor dem drohenden Unwetter in der vergangenen Woche mehrere Zugtests durchgeführt worden. „Dann ging alles ganz schnell“, schildert der Betreiber. „Wir mussten den Turm kontrolliert zur Mitte hin einstürzen lassen, bevor der Wind das unkontrolliert tun konnte. Die Statik war nach 15 Jahren Betrieb nicht mehr ausreichend gegeben.“

Kein Platz für Märchenshow am Fuß des Brauneck

Das sei „für uns natürlich sehr traurig“ gewesen, so Berger. In den vergangenen beiden Sommern hatten Axel Berger und Simone Heitinga unter dem Turm ihre Märchenshow „Geschichten vom Nebelberg“ mit Musik und Akrobatik aufgeführt und wollten das heuer fortführen. Flyer, Plakate und Eintrittskarten seien bereits gedruckt, die beteiligten Künstler hätten alle Zeit gehabt. „Aber jetzt fehlt uns der Platz“, sagt Berger. „Manchmal schlägt das Leben zu, während man Pläne macht.“

Klar ist laut Berger dagegen, dass auf den Fundamenten des alten ein neuer Turm entstehen soll. „Wie er ausschauen wird, weiß ich schon relativ genau. Es muss kein Riesenturm mehr sein.“ Die Grundfläche bleibe wie bei der alten Anlage, aber er werde „ein kleines bisschen niedriger“. Den Abschluss werde eine „Panorama-Plattform“ bilden. Wichtig sei ihm, dass der Hochseilgarten naturnah und für Familien und junge Kletterer attraktiv bleibe.

Neuer Turm im Hochseilgarten Isarwinkel geplant

Wann das Wirklichkeit wird, dazu traut sich Berger noch keine Prognose zu. „Wir sind bereits hoch konzentriert bei den Planungen“, erklärt er. Das sei aber von vielen äußeren Faktoren abhängig, beispielsweise von der Verfügbarkeit geeigneter Baumstämme – aber auch von der Finanzierung. „Wir sind in Besprechungen mit möglichen Investoren und Partnern.“ Priorität habe aktuell, das Trümmerfeld zu sortieren und zu räumen. Der ebenfalls zu der Freizeitanlage gehörige „Flying Fox“, eine rund 800 Meter lange Seilbahnrutsche ein Stück weiter oben, ist unabhängig davon weiter in Betrieb. Sie ist für Gruppen buchbar und wird laut Berger zum Beispiel von Firmen genutzt, die dort Teambuilding-Maßnahmen abhalten.

