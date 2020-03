Brückengeländer aus Verankerung gerissen und geflüchtet

Wer hat in Lenggries einen Opel gesehen, der im Frontbereich und an der Beifahrerseite stark beschädigt ist? Das fragt die Polizei Bad Tölz.

Lenggries - Am Unfallort blieben nur zwei Radkappen zurück: Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch kam ein unbekannter Autofahrer in Lenggries von der Fahrbahn ab, rammte ein Brückengeländer und fuhr dann mit seinem schwer beschädigten Fahrzeug davon. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Nach Angaben der Beamten muss der Unfall zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, passiert sein. Der Autofahrer war auf der B13 von Fleck kommend in Richtung Lenggries unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Brückengeländer trotz massiver Verschraubung aus Verankerung gerissen

Kurz hinter der Ausfahrt nach Anger kam er an der dortigen Unterführung nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein hölzernes Brückengeländer. Das Geländer wurde dadurch stark beschädigt und trotz massiver Verschraubung teilweise aus der Verankerung gerissen. Der Schaden liegt bei rund 3000 Euro.

Im Anschluss überfuhr der Unbekannte die angrenzende Grünfläche und kam nach Spurenlage nach zirka zehn Metern im Bereich einer Strauchgruppe zum Stillstand. Die gefundenen Radkappen deuten darauf hin, dass der Verursacher einen Opel fuhr.

Zeugen, denen speziell im Bereich Lenggries ein solcher Pkw mit größeren Schäden im Frontbereich beziehungsweise an an der Beifahrerseite aufgefallen ist, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 08041/761060 bei der Polizei zu melden.

