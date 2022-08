„Da braucht man Schmalz in den Armen“: Hutmacherin (90) erzählt von ihrer Arbeit

Von: Elena Royer

Gut behütet hat Maria Heiss aus Lenggries ihre Kunden. Viele Jahre lang fertigte die heute 90-Jährige Hüte aller Art für die Isarwinkler an. 100 Hüte für die Antlaßschützen © Krinner

Die Lenggrieser Hutmacherin Maria Heiss (90) berichtete im Erzählcafé von ihrer Arbeit. Das Interesse war groß. Die Waldkirche war gut gefüllt.

Lenggries – Gut gefüllt war die Waldkirche in Lenggries am Mittwochvormittag. Im Rahmen des Erzählcafés war dort die Lenggrieser Hutmacherin Maria Heiss zu Gast. „Ich bin ganz gerührt, dass heute so viele gekommen sind“, sagte Barbara von Uthmann, die Organisatorin des Erzählcafés, zu Beginn. „Und ich freue mich, dass so viele interessiert sind.“ Sie erklärte den Anwesenden, die erwartungsvoll auf den Bänken in der Kirche Platz genommen hatten, dass die Veranstaltung gleichzeitig eine nachgeholte Geburtstagsfeier für Maria Heiss ist, die vor Kurzem 90 Jahre alt geworden ist. „Das glaubt man nicht, wenn man sie durchs Dorf rasen sieht“, fügte von Uthmann hinzu.

Film über Maria Heiss stammt aus den 70er-Jahren

Zu Ehren der Jubilarin wurde ein Film gezeigt, den der Lenggrieser Anton Steger in den 1970er-Jahren über sie gedreht hatte. Darin kann man Maria Heiss in ihrer Werkstatt beim Anfertigen eines Schützenhutes und eines Schnurhutes über die Schulter schauen. „Mindestens hundert Hüte habe ich für die Lenggrieser Antlaßschützen gefertigt“, erklärt Maria Heiss im Film, während sie einen dampfend heißen Hut-Rohling in Form zieht. „Da braucht man Schmalz in den Armen.“ Und vor allem ist es eine zeitaufwendige Arbeit. „Fünf bis sechs Stunden Arbeit stecken da drin“, sagte Heiss nach der Filmvorführung und hielt einen Schützenhut hoch, in den sie an der Seite noch ein paar Blumen steckte. „Dazu kommt, dass der Hut ja noch über Nacht trocknen muss.“ Und auch der Schnurhut, ein schwarzer Hut für Damen mit goldener Kordel und Quasten, ist alles andere als schnell gemacht. „Allein die Schnur hinzumachen, dauert ewig.“

Der eigentliche Berufswunsch war Kindergärtnerin

Im Nebenraum gab es nach der Filmvorführung Gelegenheit, mit der Jubilarin anzustoßen und mehr über ihre Zeit als Hutmacherin zu erfahren. Eine Besucherin wollte wissen, wie Heiss zur Hutmacherei kam. "1947 kam ich aus der Lenggrieser Volksschule“, erzählte die heute 90-Jährige. „Mit einem gar nicht so schlechten Zeugnis, wenn ich das so sagen darf“, schmunzelte sie.

Zuerst wollte sie töpfern oder Kindergärtnerin werden. „Aber ein Vetter meiner Mutter war Hutmacher in Waging am See und wollte einen Lehrling. Also habe ich dort am 3. November 1947 meine Lehre angefangen.“ Danach wollte Maria Heiss eigentlich etwas von der Welt sehen, aber ihre Mutter meinte, sie könne nun noch in Miesbach lernen, wie Schnurhüte gefertigt werden.. Gesagt – getan. „Danach wollte mich die Miesbacher Firma eigentlich behalten“, erinnert sich Heiss. „Aber meine Mutter hat gesagt: Das geht nicht. Lenggries braucht eine gescheite Hutmacherin.“

Das Handwerk des Hutmachers ist heute fast ausgestorben

Und so kam es, dass die heute 90-Jährige viele Jahre lang Hüte aller Art, aber vor allem Trachtenhüte, Alltagshüte und Festtagshüte für die Isarwinkler fertigte. Ein Handwerk, das es heute kaum mehr gibt.

Auch Maria Heiss hat sprichwörtlich „den Hut genommen“ und fertigt inzwischen keine Kopfbedeckungen mehr an. Am schönsten an ihrer Arbeit fand die 90-Jährige es aber immer, wenn die Hüte fertig und ihre Kunden zufrieden damit waren. „Ich habe mich immer gefreut, wenn die Leute hergekommen sind und mir gesagt haben, dass der Hut gut passt.“

