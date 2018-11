Damit traumatisierte Polizisten zur Ruhe kommen - Magdalena Neuner unterstützt Stiftung 

Die Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft hilft traumatisierten Polizisten. Sie können im Isarwinkel zur Ruhe kommen. Auch Magdalena Neuner hilft.

Fall – Die Vorweihnachtszeit ist vielerorten Anlass, Gutes zu tun. So auch für den Bezirk Unterfranken der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG). Anstatt Mitglieder und Gönner mit einer Weihnachtskarte zu bedenken, entschied der Vorstand, eine Spendenaktion zugunsten der Stiftung der DPolG in Lenggries ins Leben zu rufen. Die Stiftung unter der Leitung von Berend Jochem ermöglicht es traumatisierten Polizisten und Rettungskräften, in ruhiger Umgebung im Isarwinkel etwas zur Ruhe zu kommen und neue Kräfte zu tanken.

Traurige Nachricht: Lenggrieser Spielzeugladen sperrt zum Jahresende zu

Wie Thorsten Grimm, Mitglied im Landesvorstand der DPolG, erklärt, war man sich schnell einig, das Thema Sport für die Aktion in den Mittelpunkt zu nehmen. Auf Nachfrage erklärte sich Ex-Biathletin Magdalena Neuner bereit, die Patenschaft zu übernehmen. Und mit Neuners ehemaligen Ausstatter Fischer war schnell eine Firma gefunden, die fünf Paar Profilanglaufski zur Verlosung zur Verfügung stellte.

Nach Protestkundgebung: Lenggrieser Wirtschaft wirft AfD raus

Der Reinerlös der Verlosung der Sportgeräte und eines Wochenendes beim Biathlonweltcup in Oberhof geht dann Ende Dezember an die Stiftung nach Lenggries.

„Ich habe mich für diese Aktion sehr gerne zur Verfügung gestellt, erklärt Neuner bei einem Fototermin in Fall. „Was die Stiftung macht, ist eine unglaublich wichtige Sache“, so die Ausnahmesportlerin. „Darauf muss man aufmerksam machen.“

Auch Metzgerin Viktoria Probst aus Lenggries: Gesellinnen aus dem Landkreis gehören zu Bayerns Besten

arp