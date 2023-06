Lenggries erhöht Zweitwohnungssteuer

Aus der Gemeinderatssitzung

Die Gemeinde Lenggries erhöht die Zweitwohnsitzsteuer auf 20 Prozent. Man erhofft sich einen gewissen regulierenden Effekt von der Anhebung.

Lenggries – Die Gemeinde Lenggries erhöht die Zweitwohnungssteuer – und zwar rückwirkend zum 1. Januar. Das gehe, weil es sich um eine Jahressteuer handle, hatte Kämmerer Michael Wenig in der jüngsten Ratssitzung erläutert. Den entsprechenden Beschluss fasste das Gremium dann einstimmig. Die Gemeinde erhofft sich dadurch nicht in erster Linie mehr Geld, sondern setzt darauf, dass der eine oder andere doch seinen Hauptwohnsitz nach Lenggries verlegt und damit hier seine Steuern zahlen würde. Die zweite Hoffnung ist, dass einige der derzeit vielleicht nur sporadisch genutzten Wohnungen künftig doch fest an Einheimische vermietet werden.

Zweitwohnsitzsteuer: Erhöhung auf 20 Prozent

„Wir alle kennen die Problematik mit dem knappen Wohnraum“, sagte Bürgermeister Stefan Klaffenbacher (FWG). Daher begrüße er die Anpassung. Seit 2005 erhebt die Gemeinde eine Zweitwohnungssteuer. Bis 2017 spülte sie im Durchschnitt rund 137 000 Euro in die kommunale Kasse. Bis zu diesem Zeitpunkt galt wie in vielen anderen Gemeinden auch ein Stufenmodell bei der Abrechnung. Das aber – so befand das Bundesverwaltungsgericht im Dezember 2017 nach Klagen von Zweitwohnungsbesitzern im Landkreis Miesbach – habe zu „erheblichen Ungleichbehandlungen geführt“. Die Regelung wurde gekippt. Seit 2018 wurden dann zwölf Prozent der Jahresnettokaltmiete als Zweitwohnungssteuer erhoben. Rund 192 000 Euro brachte das im Schnitt pro Jahr ein. „Viele sind schon raufgegangen mit den Steuersätzen“, sagte Wenig und zeigte eine Vergleichstabelle. Hier wird sich Lenggries nun anschließen und erhöht auf 20 Prozent.

250 Fälle in Lenggries

250 Zweitwohnungsfälle gibt es derzeit in Lenggries. Welche Erfahrungen es denn aus anderen Gemeinden mit der Erhöhung des Steuersatzes gebe, wollte CSU-Fraktionschef Josef Wasensteiner wissen. „Werden Zweitwohnungen dann eher Mietwohnungen?“ In einigen Fälle wäre das denkbar, antwortete Klaffenbacher. „Ich erwarte aber nicht den ganz großen Sprung. Aber bei der Not am Wohnungsmarkt hilft uns alles.“ Einen größeren Effekt hatte sicher 2005 die generelle Einführung der Steuer. Nun aber sei es oft so, dass sich diejenigen, die sich einen Zweitwohnsitz leisten können, „auch diese Erhöhung mitgehen“, so der Bürgermeister.

Markus Ertl äußert Bedenken

Grünen-Fraktionschefin Daniela Werner fand die Erhöhung dennoch „absolut sinnvoll. Das ist ja auch ein Zeichen nach außen.“ Einige Bedenken hegte dagegen Markus Ertl (FWG). Es gebe ja sicher auch Menschen, die ihren Zweitwohnsitz in Lenggries anmelden, weil sie hierher zum arbeiten kommen. In diesem Fall könnte die Erhöhung „kontraproduktiv sein. Gibt es die Möglichkeit, in diesen Fällen einen Nachlass zu gewähren?“, wollte er wissen. Tatsächlich gebe es verschiedene Befreiungsgründe, die gesetzlich sehr genau geregelt seien, antwortete Kämmerer Wenig. „Darüber hinaus würde ich nichts machen.“

