Lenggrieser Feuerwehr freut sich über zwölf Neuzugänge und neue Einsatzkleidung

Von: Patrick Staar

Die Jahresversammlung der Feuerwehr fand im Alpenfestsaal statt. © Patrick Staar

Die Lenggrieser Feuerwehr blickt bei ihrer Jahresversammlung auf eine schwierige zeit zurück. Corona bremste die Vereinsaktivitäten fast gänzlich aus.

Lenggries – Schwierige Jahre liegen hinter der Lenggrieser Feuerwehr. Zwei Jahre pausierte coronabedingt das Vereinsleben, zudem starb 2020 Kassier und Bürgermeister Markus Landthaler. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen gelang es den Lenggriesern, zwölf neue aktive Mitglieder hinzuzugewinnen. „Zwölf Neue – das ist eine tolle Sache“, kommentierte Vorstand Sepp Willibald bei der Jahresversammlung im „Alpenfestsaal“.

„Kameradschaftlich war nichts los“

Sein Jahresbericht fiel kurz aus: „Vor mir liegen vier leere Seiten Papier – kameradschaftlich war nichts los. Corona hat uns ausgebremst, wo es uns nur ausbremsen kann.“ Die Vereinsaktivitäten der vergangenen beiden Jahre konnte er in einem Satz zusammenfassen: Teilnahme an einer Jahresversammlung und am Volkstrauertag sowie Gratulieren zu einem 85. Geburtstag. „Das war’s – traurig“, so Willibald.

Besonders der 11. Juni 2020 sei ein „richtiger Scheißtag gewesen, denn da ist Markus Landthaler gestorben, und wir sind plötzlich ohne Kassier dagestanden. Er geht uns noch immer sakrisch ab.“ Immerhin habe sich Toni Gerg „ohne Betteln und Murren“ bereit erklärt, dieses Amt kommissarisch zu übernehmen.

2020 gab es besonders viele Brandeinsätze

Während es seit 2020 quasi kein Vereinsleben gab, war die Feuerwehr in ihrem Kerngeschäft umso aktiver. 2020 wurde sie zu 45 Einsätzen gerufen und 2021 sogar zu 58. Weit überdurchschnittlich sei vor allem die Anzahl der Brandeinsätze (39), stellte Kreisbrandrat Erich Zengerle fest. Die Anzahl der Einsatzstunden sei mit über 5000 „gewaltig“. Das Feiern müsse die Feuerwehr nach den Corona-Jahren erst wieder lernen: „Aber ich glaube, dass wir das hinkriegen“, sagte Zengerle schmunzelnd. „Das ist wie Radfahren, das verlernt man nicht.“

Einsatz-Details per Sprachnachricht: Digitale Alarmierung hat sich bewährt

Einig waren sich die Führungskräfte, dass sich die digitale Alarmierung gut bewährt habe: „Die Alarmierung über Handy war davor immer ein bisserl problematisch“, erinnerte sich Kommandant Hans Willibald. „Mal ist es gegangen – und mal nicht.“ Inzwischen würden die Feuerwehrleute die Einsatz-Details per Sprachnachricht erfahren: „Das hat bisher gut hingehauen.“

Vor Kurzem habe er erfahren, dass auch die digitalen Piepser bestellt werden können. Für ebenso sinnvoll hält es Willibald, dass in Lenggries „eine Art Leitstelle“ eingerichtet wird. Schließlich habe es sich gezeigt, dass die zentrale Leitstelle bei Notstandslagen überlastet sei. Die Lenggrieser Außenstelle kümmere sich künftig um die Verteilung der Einsätze, Rückmeldungen und Dokumentation.

Neue Einsatzkleidung nach 25 Jahren: Feuerwehrleute haben selbst Maß genommen

Schließlich werden die Lenggrieser Feuerwehrleute in absehbarer Zeit neue Kleidung bekommen. Dies sei nötig, befand Willibald: „Nach 25 Jahren ist die Kleidung in die Jahre gekommen und erfüllt die Anforderungen nicht mehr.“ Der erste Teil sei schon eingetroffen, der zweite werde in Kürze erwartet. „Anfangs hat es uns schiach gegraust“, sagte Willibald mit einem Grinsen. Zum Maßnehmen hätten alle Aktiven ins Feuerwehrhaus kommen müssen: „Das haben wir selber gemacht – ob’s geklappt hat, werden wir sehen.“

Die Hersteller-Firma sei erstaunt gewesen, dass es den Lenggriesern gelungen ist, für das Projekt alle sieben Ortsteil-Feuerwehren unter einen Hut zu bringen: „Sie haben gesagt, das haben sie noch nicht oft erlebt.“

Bei Schlauchpflege-Anlage nicht mit einer schnellen Lösung zu rechnen

Während die Lieferung der Kleidung läuft, sei die neue Schlauchpflege-Anlage „Zukunftsmusik“. Der Zuschussantrag sei eingereicht, bis zum Eintreffen werde mindestens noch ein Jahr vergehen, erwartet Willibald. Auch Bürgermeister Stefan Klaffenbacher sagte, es sei nicht mit einer schnellen Lösung zu rechnen: „Wir sind im Gemeinderat auf die Bremse gestiegen, weil wir die zukünftigen Förderprogramme abwarten wollen.“ Zudem sei die Haushaltslage wegen des Ukraine-Kriegs schwer kalkulierbar.

