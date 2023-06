Lenggries: Frau (38) mit Holzprügel am Tratenbach bedroht

Von: Christiane Mühlbauer

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmittag in Lenggries. © Symbolfoto: Rene Ruprecht/dpa

Ein ungewöhnlicher Vorfall hat sich am Donnerstag in Lenggries ereignet. Die Polizei sucht eine wichtige Zeugin.

Lenggries - Eine Frau (38) aus Lenggries ist am Donnerstag bedroht worden. Wie die Polizei berichtet, ging die 38-Jährige gegen 12.44 Uhr mit ihrem Hund am Tratenbach entlang, als plötzlich eine andere Frau mit einem „Holzprügel“ in der Hand aus dem Gebüsch kam. Mit diesem lief sie unvermittelt auf die 38-Jährige zu, als wolle sie diese schlagen. Die 38-Jährige flüchtete daraufhin die Böschung hinab ins Bachbett, während die andere weiter auf sie wartete. Erst, als die 38- jährige so tat, als wolle sie die Polizei verständigen, entfernte sich die Frau in unbekannte Richtung. Laut Polizei handelt es sich um eine 75-jährige Lenggrieserin. Die Beamten trafen die Beschuldigte an ihrer Wohnanschrift an, dort stritt sie jegliche Vorwürfe ab und sagte, sie gehe immer mit einem Stock spazieren. Die 38-Jährige hatte zur Beweissicherung Fotos mit ihrem Handy gemacht. Darauf ist eine unbekannte Person zu sehen, welche sich in der Nähe aufhielt und somit einen Teil des Vorfalls mitbekommen haben muss. Sie wird gebeten, sich bei der Tölzer Polizei zu melden.

