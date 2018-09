Lenggries funkelt: Einladung zur Sternennacht

Seit vielen Jahren ist die „Lenggrieser Sternennacht“ ein fester Bestandteil im Terminkalender des Brauneckdorfs. Am Freitag, 14. September, ist es wieder soweit.

Lenggries – Auf der romantisch beleuchteten „Dorfscheibn“ treffen sich die Besucher ab dem frühen Abend zum Flanieren und Ratschen. Es gibt Musik, Speis und Trank und die Möglichkeit, bis 22 Uhr in den Geschäften zu stöbern und fündig zu werden.

Martina Müller, Vorsitzende der Lenggrieser Werbegemeinschaft, freut sich darauf. „Wir setzen auch heuer auf das bewährte Konzept. Außer, dass wir inzwischen auch auf elektrische Lampions zurückgreifen, dürfen sich die Leute auf viele alte Bekannte freuen.“ Damit sind auch die Musiker gemeint, die am Bahnhofs- , am Rathaus- und am Kirchplatz, in der Marktstraße und in der Schützenstraße Stellung beziehen. „Punkt 4“ spielt in der kleinen Passage in der Marktstraße ihren bewährten Mix aus Rock, Pop, Blues, Funk und Soul.

Etwas weiter vorn am Rathaus sorgen „Wayna Pitchu“ mit Panflöten-Indiomusik für Stimmung. An der Kirche spielt zunächst die Schronbachmusi, die dann um 20.30 Uhr von der Lenggrieser Formation „Woodhouse Gang“ mit Rock und Reggae abgelöst wird. Am Bahnhofsplatz gibt es bayerischen Rock-Pop mit der Formation „Sixdas“, und vor dem Café Strehler musiziert Johannes Janßen. Ab 20 Uhr gibt es in der Blumengalerie Gesangseinlagen von Evi Strobl, begleitet von Alexander Pointner am Klavier.

Von 18 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit können sich die Lenggrieser mit der Pferdekutsche durch das Dorf fahren lassen. Dazwischen eine kleine kulinarische Stärkung von der örtlichen Gastronomie; von Bratwurst, Grillfleisch, Pommes, Crêpes über Flammkuchen oder Fisch bleiben keine Wünsche offen. Begleitet natürlich von erfrischenden – oder auch gehaltvollen Getränken.

Einen Stand mit landestypischen Speisen aus ihrer Heimat betreiben die Asylbewerber; kredenzt werden die Köstlichkeiten in der jeweils landestypischen Tracht. Und gegenüber der Sparkasse feiert die „Müsikwerkstatt“ von Sepp und Nicole Müller Eröffnung ihrer neuen Räume.

„Ganz Lenggries ist auf den Beinen“ sagt Martina Müller. Die beteiligten Geschäfte halten für die neugierigen Kunden eine kleine Überraschung oder besondere Angebote bereit. „Jetzt bleibt nur noch die Hoffnung auf schönes Wetter.“ ig

