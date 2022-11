Lenggries: Gemeinderat ist gegen Solarpflicht

Aus der Gemeinderatssitzung

Eine Solarpflicht an allen öffentlichen Neubauten sowie Umbauten oder Sanierungen einzuhalten, das hält die Mehrheit der Lenggrieser Räte für unumsetzbar. Der Antrag der Grünen wurde abgelehnt.

Lenggries – Nicht so richtig überzeugen konnten die Grünen mit einem Antrag, der in der jüngsten Sitzung des Lenggrieser Gemeinderats behandelt wurde. Die Fraktion wollte erreichen, dass künftig auf „allen öffentlichen Neubauten, bei Umbauten und Sanierungen verbindlich Photovoltaikanlagen einzuplanen“ sind. Ausnahmen seien nur zulässig, wenn „nachvollziehbare Gründe“ vorgelegt würden. Dazu zählt unter anderem mangelnde Rentabilität.

Das erste Problem ergab sich schon durch die zu allgemeine Formulierung. „Es gibt auch öffentliche Gebäude, auf die die Gemeinde keinen Zugriff hat – zum Beispiel die der Wasserwirtschaft und der Staatsforsten“, sagte der Geschäftsleitende Beamte Tobias Riesch. Daher sollte sich der Beschluss natürlich nur auf die gemeindlichen Gebäude beziehen.

Bürgermeister Stefan Klaffenbacher tat sich „etwas schwer“ mit dem Vorstoß. Tatsächlich prüfe die Gemeinde seit Jahren bei jedem Gebäude, ob eine PV-Anlage sinnvoll und möglich ist. Beim Rathaus habe man es versucht, sei aber am Denkmalschutz gescheitert. Der stand auch bei der „Post“ im Weg. Das geplante Pflegeheim bekommt aber eine PV-Anlage, genauso wie das neue Schlegldorfer Feuerwehrhaus. „Für mich ist der Antrag ein Papiertiger“, sagte Klaffenbacher.

Ähnlich sah das CSU-Fraktionschef Josef Wasensteiner. Der Antrag habe bestenfalls einen gewissen „Erinnerungswert“. Man könne dem zustimmen oder eben auch nicht. „Er ist nicht falsch, aber die Notwendigkeit sehe ich auch nicht.“ Grünen-Fraktionschefin Daniela Werner versuchte noch einmal, Überzeugungsarbeit zu leisten. Es gehe darum, aus einem „Lippenbekenntnis“ etwas Handfestes zu machen und darum, als Gemeinde eine Vorbildfunktion auszuüben. Schließlich habe Bayerns Kabinett gerade die Solarpflicht ab 2023 für neue Gewerbegebäude beschlossen. „Der Staat verpflichtet also sogar im privaten Bereich“, sagte Werner. Eberhard Pichler (FWG) sah den Vorstoß als gar nicht so schlecht an, empfand ihn aber als zu pauschal. Wasensteiner wollte an der bisherigen Vorgehensweise nicht rütteln. Was die Staatsregierung mache, sei ihre Sache. „Aber wir prüfen ja ohnehin schon bei jedem Gebäude.“ Am Ende wurde der Antrag der Grünen mit 7:16 Stimmen abgelehnt.

