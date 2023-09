Gleitschirmpilot stürzt am Brauneck ab

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Das Brauneck ist bei Gleitschirmfliegern sehr beliebt. © Symbolfoto: Arndt Pröhl

Erneut hat es einen Gleitschirm-Unfall am Brauneck gegeben. Ein Benediktbeurer ist im Bereich des Garlands abgestürzt.

Lenggries - Mit verschiedenen Verletzungen überstand ein Pilot den Absturz mit seinem Gleitschirm am Brauneck. Die Bergwacht Lenggries teilte laut Polizei am Mittwoch mit, dass gegen 16 Uhr ein Gleitschirmflieger verunglückt war.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Mann zieht sich bei Absturz am Brauneck eine Rippenfraktur zu

Der 66-Jährige hatte kurz nach dem Start einen sogenannten „Leinenverhänger“, den er nicht mehr lösen konnte. Daraufhin klappte die Seite seines Schirms nach unten, und er stürzte im Bereich Garland ab. Der Benediktbeurer konnte noch selbst die Bergwacht verständigen. Bei dem Absturz zog er sich nach Angaben der Beamten vermutlich eine Rippenfraktur sowie Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule zu.

Mehrere Gleitschirmunfälle im August am Brauneck

Schon Mitte August war ein Gleitschirmflieger am Garland etwa zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Der 52-jährige Münchner verletzte sich dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Am 20. August hatte ein Pilot dann das Seil eines Sessellifts touchiert und sich schwere Beinverletzungen zugezogen.

Nur zwei Tage später ereignete sich der nächste Unfall. Ein 46-jähriger Penzberger und ein 47-jähriger Münchner fuhren mit der Kabinenbahn aufs Brauneck, um einen Tandem-Gleitschirmflug zu unternehmen. Als die beiden am Nordstartplatz auf der Wiese anliefen, wurden sie von links von einer starken Windböe erfasst. Die beiden Männer fielen auf die rechte Seite und wurden über eine kurze Strecke über den Starthang gezogen. Dabei erlitt der Münchner Verletzungen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.