Hausgemeinschaft will alte Ölheizung ersetzen - und landet vor Gericht

Die Frage stellt sich aktuell vielen Hausbesitzern: Wie soll man kostengünstig und klimafreundlich heizen? In Lenggries kam es darüber zum Rechtsstreit.

Lenggries– Die Frage stellt sich aktuell vielen Hausbesitzern: Wie soll man kostengünstig und klimafreundlich heizen? Die weit verbreitete Ölheizung scheint ein Auslaufmodell zu sein. Denn nach jetzigem Stand soll es ab 2026 verboten werden, eine solche neu einzubauen. Ein Fall aus Lenggries zeigt: Der Umstieg auf eine Alternative kann zu echten Zerwürfnissen führen. In einer Wohnungseigentümergemeinschaft kam es über diese Frage sogar zum Rechtsstreit.

Wohnungseigentümer Hans Raasch ist fassungslos: „Wie kann man nur so vorgestrig sein und nicht an seine Nachkommen denken?“, sagt er. Damit meint er die Eigentümerin einer benachbarten Wohnung. Sie hat sich gerichtlich dagegen gewehrt, dass drei Häuser von einer Öl- auf eine Erdgasheizung umsteigen.

Mehrheit will Heizung von Öl auf Gas umstellen - doch eine Eigentümerin klagt

Der Streit spielt sich innerhalb einer Eigentümergemeinschaft ab, deren insgesamt 23 Wohnungen sich auf drei in einer Reihe stehende Mehrfamilienhäuser an der Weidenlohstraße verteilen. Jedes Haus hat eine eigenständige Heizung, die jeweils hausintern finanziert wird. Wie Raasch berichtet, erachtet die Mehrheit der Eigentümer in der Anlage die Umstellung von Öl auf Gas als sinnvoll – zumal die Erweiterung der etwa zehn Meter am vordersten Haus vorbeiführenden Gasleitung recht einfach umsetzbar und nicht besonders teuer war. Im Umstieg auf Öl und Gas sieht Hans Raasch „eine Chance, etwas Positives für die Umwelt zu tun, das auch kostengünstiger ist“.

Das sahen viele Nachbarn genauso und fassten in einer Wohnungseigentümerversammlung einen entsprechenden Beschluss. Eine einzige Eigentümerin allerdings zog gegen alle anderen vor das Amtsgericht Wolfratshausen und focht genau diesen Beschluss an – mit Erfolg.

„Auch Gasheizung ist nicht nicht der Weisheit letzter Schluss“

Für den Beschluss der Richterin war neben formalen Fragen ein Argument ausschlaggebend: Es habe an „wesentlichen Entscheidungsgrundlagen“ gemangelt. So seien alternative Heizungsformen – von Holzpellets über Flüssiggas bis hin zu einer modernen Ölheizung – nicht in einer Kosten-Nutzen-Rechnung durchgespielt worden. „Falsch!“, sagt dazu Raasch. Er habe schon 2012 einen detaillierten Vergleich angestellt.

Damals allerdings scheiterte die ganze Umstellung daran, dass nicht genügend Rücklagen der Hausgemeinschaft vorhanden waren.

Auf Anfrage des Tölzer Kurier will Lars Winkler, der Anwalt der Klägerin, eines klarstellen: „Meine Mandantin verwahrt sich mitnichten gegen ein klimafreundliches Heizen oder verhindert ein solches.“ Vielmehr stelle sie „zu Recht infrage, dass die Gasheizung, die die Mehrheit der Miteigentümer auf Biegen und Brechen durchzusetzen versucht, tatsächlich die für die Wohnanlage wirtschaftlichste und klimafreundlichste Beheizungstechnik darstellt“. Dass auch die Gasheizung in Hinblick auf Klimafreundlichkeit „nicht der Weisheit letzter Schluss“ sei, das liege auf der Hand.

Raasch und die anderen Wohnungseigentümer ärgern sich dennoch über die Klägerin. Nun eigens ein Gutachten erstellen zu lassen und zu bezahlen, um sie von den Vorzügen der Gasheizung zu überzeugen, das wollen sie aber doch nicht.

Hans Raasch selbst kann immerhin insofern zufrieden sein, dass das Haus, in dem er selbst wohnt, seine Gasheizung nun tatsächlich bekommen hat. Er zeigt im Keller stolz den großen Abstellraum, der zur Verfügung steht, seit der riesige Öltank entfernt wurde – und dann lädt er in seine wohlig warme Wohnung ein.

