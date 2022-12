Lenggries: In Gasthaus eingebrochen und Tresor aus der Wand gerissen

Von: Felicitas Bogner

Die Polizei berichtet von einem Einbruch und Diebstahl in einem Lokal in Lenggries. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Einen bitteren Start in die Weihnachtstage gab es im Lenggrieser Altwirt. In der Nacht auf Heilig Abend verschafften sich Einbrecher Zugang zu den Büroräumen und klauten unter anderem den Tresor.

Lenggries - Einen Stehlschaden in Höhe mehrerer tausend Euro und hoher Sachschaden. Das ist die Bilanz eines Einbruchs in ein Restaurant in der Marktstraße in Lenggries. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich bislang noch unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag durch Aufhebeln einer Türe Zutritt zu dem Gasthof zum Altwirt.

Altwirt Lenggries: Einbruch in der Nacht auf den 24. Dezember

Die Einbrecher rissen dann einen in der Wand eines Büroraums verschraubten Tresor heraus und nahmen diesen samt Inhalt mit. Überdies entwendeten die Diebe Bargeld aus einer Kasse des Lokals.

Tresor aus Wand gerissen und Bargeld aus der Kasse gestohlen

Der Stehlschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf mehrere tausend Euro. Außerdem entstand bei dem Einbruch erheblicher Sachschaden. Die Polizeiinspektion Bad Tölz bittet um sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern unter der Telefonnummer 0 80 41 / 76 10 60.

