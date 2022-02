Isarwinklerinnen helfen im Ahrtal: „Man muss einfach da rauf fahren“

Helfen im Flutgebiet: (v. li.) Anni Dietz, Lisi Fichtner und Katharina Aschenloher. Zum Helferinnenkreis gehört zudem Marlene Kellner. © privat

Ein Isarwinkler Helferkreis unterstützt immer wieder die Flutopfer im Ahrtal. Am 10. Februar geht es zum nächsten Hilfseinsatz.

Lenggries – Auch sieben Monate nach der Flut sind die Spuren der Katastrophe im Ahrtal noch deutlich zu sehen. Deshalb sind nach wie vor freiwillige Helfer gefragt. Bereits zum dritten Mal werden nun vier Isarwinklerinnen ins Flutgebiet aufbrechen. Am Donnerstag, 10. Februar, geht es los.

5000 Euro privat an Spenden gesammelt

„Wir haben 5000 Euro privat gesammelt“, erklärt die Hauptorganisatorin der Hilfsaktionen, die Lenggrieserin Anni Dietz. Über WhatsApp rief sie zum Spenden auf. Bereits im August und Oktober war die Mutter von vier Kindern – darunter sind Drillinge – vor Ort, um zu helfen. „Wir haben Tapeten runtergekratzt und Häuser ausgeräumt“, schildert sie.

„Die Leute sind dankbar, nett und gesellig“

Die Reaktionen der Ahrtal-Bewohner seien durchweg positiv gewesen: „Die Leute sind dankbar, nett und gesellig“, berichtet Dietz. Kürzlich bekamen sie und das Helferteam eine Dankeskarte und „Flutwein“ von Betroffenen aus dem Ahrtal zugeschickt. Deren Kriechkeller hatten die Freiwilligen mit Spitzhacke und Schaufel stundenlang freigeräumt. Bei den Einsätzen, sagt Dietz, seien besondere Beziehungen entstanden: „Die Leute schreiben beispielsweise, dass wir immer miteinander verbunden sein werden.“

Unterstützt wird die Lenggrieserin von drei Mitstreiterinnen: Ihre Schwester Elisabeth Fichtner ist dabei sowie Katharina Aschenloher und Marlene Kellner. Auch ihr Ehemann unterstütze sie „total“, berichtet Dietz. Unter anderem müsse sich jemand um die vier Kinder kümmern, wenn die Mama zu ihren Hilfsaktionen aufbricht. „Sonst wäre das alles gar nicht möglich“, betont sie.

Mit dabei haben die Helfer Holzherzen, Rosen und Urlaubsgutscheine

Wenn es am 10. Februar wieder ins Katastrophengebiet geht, werden die Isarwinklerinnen zum Valentinstags etwas Besonderes mit im Gepäck haben. „Rosen und 100 Holzherzen“, berichtet Dietz. Möglich wird das, weil dem erweiterten Helferteam auch zwei Floristen angehören. „Wir wollen den Menschen einfach eine kleine Freude machen“, erzählt Dietz. Überdies habe der Helferkreis vier Urlaubsgutscheine für besonders Betroffene organisiert. Die Pächterin einer Jachenauer Wirtschaft habe zudem Geschirr und Besteck gespendet, da es im Ahrtal weiterhin an allem fehle.

Wiederaufbau im Flutgebiet wird Jahre dauern

Die Motivation für ihre freiwilligen Hilfseinsätze sei angesichts der schlimmen Bilder vor Ort nicht schwer aufzubringen. „Mit dem Helfer- Shuttle fährt man dorthin, wo man gebraucht wird. Wenn man dann sieht, wie hoch das Wasser stand und die vielen Müllberge sieht – das ist wirklich schlimm“, schildert die Lenggrieserin. Noch eindrücklicher seien die Geschichten der Flutopfer. „Wenn jemand erzählt, dass sein Nachbar gestorben ist oder zeigt, wo sich jemand an einer Dachrinne festklammern musste, das nimmt einen mit“, sagt Dietz.

Die Situation im Ahrtal habe sich leicht verbessert. Manche Geschäfte hätten wieder geöffnet und in einigen nicht ganz so stark von der Flut geschädigten Häusern gebe es wieder eine Heizung. Angesichts der massiven Zerstörung „ist aber noch so viel zu tun“, sagt Dietz. Sie und die anderen Isarwinkler Helfer werden weiterhin mit anpacken. „Der Wiederaufbau wird Jahre dauern.“ Über weitere Unterstützer freut sich der Kreis um Anni Dietz immer: „Man muss einfach da rauf fahren.“ (and)

