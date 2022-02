Lawinenabgang am Prinzkopf: Skitourengeher verschüttet

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Beim Befahren einer steilen Flanke löste ein Skitourengeher das Schneebrett aus (Symbolbild). © Florian Sanktjohanser

Zu einem Lawinenabgang kam es an Samstag am Prinzkopf. Dabei wurde ein Skitourengeher verschüttet. Glücklicherweise endete der Unfall glimpflich.

Vorderriß/Lenggries - Mehrere Tote gab es in den vergangenen Tagen bei Lawinenunglücken im Alpenraum. Die Lawinengefahr ist in vielen Bereichen erheblich. So auch im Vorkarwendel. Dort lösten am Samstag Tourengeher ein Schneebrett aus.

Lawinenabgang: An einer steilen Flanke Richtung Ludern-Almen ereignet sich das Unglück

Nach Angaben der Tölzer Polizeiinspektion war die siebenköpfige Gruppe gegen Mittag am Prinzkopf/Torjoch unterwegs. Gegen 12.20 Uhr befuhren die Wintersportler eine sehr steile Flanke vom Prinzkopf nach Norden in Richtung Ludern-Almen. Die Passage wurde einzeln befahren.

Lawinenabgang am Prinzkopf: Skitourengeher wird von den Schneemassen verschüttet

Ein Mitglied der Gruppe löste schließlich in einem noch nicht befahrenen Bereich ein Schneebrett aus. Dieses löste sich auf mehreren hundert Metern Breite. Die Schneemassen rissen den Skitourengeher mit und verschütteten ihn. Seine Begleiter alarmierten sofort die Rettungskräfte von Bergwacht und Polizei, begannen aber auch zur selben Zeit mit der Suche nach dem Verschütteten.

Es gelang ihnen, ihren Kameraden in über einem Meter Tiefe zu orten. Sie schaffte es, den Verschütteten auszugraben und rettet ihn unverletzt. Polizei und Bergretter konnten ihren Einsatz nach der Meldung, dass der Skitourengeher gerettet worden war, abbrechen.

Polizei weist auf erhebliche Lawinengefahr hin

Die Polizei weist in Zusammenhang mit den Unglücken vom Wochenende noch einmal darauf hin, dass aktuelle Lawinenwarnstufe 3 (erheblich) für alle Expositionen im Bereich oberhalb der Waldgrenze gilt.

