Lenggries-Leger: Hubschrauber soll Bäume von Schnee befreien

Für die Einwohner des Lenggrieser Weilers Leger dürfte die Abgeschiedenheit am Freitag vorbei sein: Auf innovative Art und Weise soll die Straße in Richtung Lenggries wieder schneefrei gemacht werden.

Lenggries - In Leger können die Einwohner der Abgeschlossenheit sogar etwas Gutes abgewinnen: „Wir sind definitiv enger zusammengewachsen“, sagt Florian Seidl, Junior-Chef der „Landerermühle“. Viele Nachbarn kennen sich nur vom Sehen, aber am Mittwochabend kamen fast alle in dem Café zusammen und feierten bis in die Morgenstunden. „Das war eine tolle Legerparty“, sagt Seidl lachend. Derzeit liegen etwa 1,5 Meter Schnee in dem Lenggrieser Weiler, wie berichtet kann über die offizielle gesperrte Straße nicht nach Lenggries oder Jachenau gefahren werden. Aber für Freitag ist Besserung in Aussicht, berichtet Seidl. Wie den Einwohnern mitgeteilt wurde, plant das Landratsamt an diesem Freitagmittag einen Hubschrauber über den Straßenbereich zu schicken. Durch den erzeugten Wind sollen die Schneemassen von den Bäumen fallen. Danach könne die Straße geräumt werden. „Ab Nachmittag sollte sie also befahrbar sein.“

