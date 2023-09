Lenggries: Mann verletzt sich bei E-Bike-Sturz schwer

Von: Christiane Mühlbauer

Die Polizei berichtet von einem E-Bike-Sturz in Fall. © dpa

Schwere Verletzung erlitt ein 45-jähriger Mann aus Innsbruck bei einem E-Bike-Sturz am Wochenende im Lenggrieser Ortsteil Fall. Er musste mit dem Helikopter in die Klinik gebracht werden.

Fall - Ein schwerer E-Bike-Unfall passierte am Samstagabend zwischen Fall und Vorderriß. Wie die Polizei berichtet, fuhren ein Mann (45) und seine Begleiterin (47), beide aus Innsbruck, die B307 von Fall in Richtung Vorderriß. Als sich die beiden auf gleicher Höhe befanden, berührten sich ihre Fahrradlenker, und sie kamen zu Sturz.

Innsbrucker kommt mit schwerer Schulterverletzung in die Klinik

Der 45-Jährige erlitt dabei eine Schulterverletzung. Diese war so schwer, dass er mit dem Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Murnau geflogen werden musste. Die 47-Jährige erlitt lediglich leichte Verletzungen. An beiden E-Bikes entstand geringer Sachschaden, so die Polizei.

