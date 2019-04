Fasziniert von Torhütermasken

Er bietet etwas ganz Besonderes an: Markus Maier aus Lenggries stellt Eishockey-Torhütermasken her. Inzwischen wollen Menschen aus aller Welt eines seiner Unikate.

Lenggries – Grant Fuhr war in den 80er- und 90-Jahren einer der weltbesten Torhüter. Sein Markenzeichen: Sensationelle Reflexe. Fünfmal gewann er den Stanley-Cup. Was für den Lenggrieser Markus Maier mindestens ebenso interessant ist: Fuhr hat eine sehr markante Nase – und das sah man seinen stark gewölbten Torhütermasken an. „Für meinen Geschmack etwas zu extrem“, sagt Maier, der Masken wie die von Fuhr in seiner Werkstatt in Lenggries nachbaut. Ein Beruf und eine Leidenschaft, die in ganz Europa nur eine Handvoll Menschen mit ihm teilen.

Maiers Leidenschaft kommt nicht von ungefähr. Der Lenggrieser lernte beim EC Bad Tölz das Eishockeyspielen, stand auch im Kader der Tölzer Löwen, der Lausitzer Füchse und der London Racers. 2007 musste er seine Karriere wegen permanenter Bandscheiben-Probleme beenden.

Seine Leidenschaft für historische Torhütermasken hat Maier schon als Kind entdeckt. Mit Begeisterung spielte er damals Streethockey und bekam von seinem Opa eine nicht sonderlich filigrane Maske geschenkt. „Ich war total fasziniert“, sagt Maier. Dass sein Gesicht brannte wie Hölle, wenn ihn ein Ball traf – egal. Der Torhüter träumte immer davon, solch eine Maske im Spiel tragen zu dürfen: „Leider durfte ich im Nachwuchs immer nur Helme mit Gitter tragen.“

Vor vier Jahren entstand bei Maier der Gedanke, mit eigenen Masken herumzuexperimentieren. Wie es geklappt hat? „Es war katastrophal“, sagt der gebürtige Tölzer lachend und deutet auf eines seiner Erstlingswerke, das stark an einen Gipsverband erinnert. „Ich hab’ alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.“ Maier ließ sich dadurch aber nicht in seinem Elan bremsen. Er las alles, was man zum Thema Maskenbau lesen kann, und baute Kontakt zu den besten Kollegen in Nordamerika auf. Auf diese Weise kam Maier an Gips-Rohlinge und Gips-Abdrücke von Originalformen: „Die muss man behandeln wie ein rohes Ei.“ Die erste technisch ausgefeilte Maske fertigte er für die Sachenkamer Band Scorefor an. Von diesem Moment an ging es rapide aufwärts. Kunden schicken ihm Fotos oder Videosequenzen von Torhüter-Masken zu, und Maier versucht sie möglichst originalgetreu nachzubauen. Je nach Aufwand gibt es ein solches Duplikat für 250 bis 550 Euro. Der Lenggrieser machte sich in der Szene einen Namen und bekommt nun Aufträge aus aller Herren Länder. Er fertigte unter anderem schon Masken für Kunden aus Schweden, Spanien, USA und Kanada an. Bestellungen aus Kanada sind für einen Maskenbauer der Ritterschlag, und entsprechend stolz ist er darauf: „Das ist genauso als würde unsereiner Lederhosen in Australien kaufen.“

Wer erwirbt solche historischen Masken? „Die meisten Kunden kommen aus Deutschland“, sagt Maier. „Das sind Hobby-Torhüter, Fans oder Vereine, die sie als Deko-Artikel in ihr Büro stellen wollen.“ Oft werde er gefragt, ob die Masken auch in Spielen benutzt werden dürfen, doch das ist schon aus versicherungstechnischen Gründen ein heikles Thema. Auf der einen Seite verwendet Maier – im Gegensatz zu Herstellern zum Beispiel aus Asien – nur hochwertigste Materialien. Auf der anderen Seite kann eine historische Maske schon aus technischen Gründen niemals den gleichen Schutz wie ein moderner Gitterhelm bieten. Die Augen sind gefährdet, weil sie nur ein paar Millimeter von der Helm-Oberfläche entfernt sind. „Es kann immer sein, dass eine Schlägerschaufel unglücklich in die Augenöffnung reinrutscht“, sagt Maier.

Dies Problem könne man durch eine komfortable, dicke Polsterung entschärfen – aber dann würde das Sichtfeld kleiner. Zudem bekommen die Torhüter unter der Maske vergleichsweise wenig Luft. „Es ist möglich, dass man sie in Spielen aufsetzt – aber ich empfehle es nicht.“ Nicht zuletzt, weil sich die Zeiten geändert haben. Während die Torhüter früher meist aufrecht in ihrem Kasten standen, spielen sie heute in Butterfly-Technik, sprich sie verbringen viel Zeit auf den Knien: „Und daher kommen heute auch viel mehr Schüsse in Richtung Kopf.“

Der 41-Jährige sieht sich noch längst nicht am Ende der Entwicklung angekommen. Während er zu Beginn das Bemalen in der Airbrush-Technik anderen überließ, kümmert er sich nun selbst darum: „Ich hab’ einfach gemerkt, dass mir das auch viel Spaß macht.“

Und dann plant Maier noch ein zweites großes Projekt: den Entwurf eines eigenen, modernen Torwarthelms. „Ein, zwei DEL-Torhüter“ hätten sich schon bereit erklärt, an dem Projekt mitzuarbeiten. Zu Beginn der neuen Saison könnte der Prototyp auf den Markt kommen.