Mehr Wasser, weniger Kies: Stierschlagsperre in der Dürrach saniert

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

Seit zwei Jahren laufen die Sanierungsarbeiten an der Stierschlagsperre. Unter anderem wurde unten in der Mauer eine Öffnung geschaffen, die auch Fische passieren können. Über die Sperre führt die Straße Richtung Lerchkogelalmen. © arp

Seit zwei Jahren laufen in der Dürrach Sanierungsarbeiten des Wasserwirtschaftsamts an der Stierschlagsperre. Jetzt sind sie fast abgeschlossen - und verbessern die Lage für Fische.

Lenggries – Zeiten ändern sich. Das gilt auch im Wasserbau. Und mit den Zeiten ändern sich die Ansichten, was sinnvolle bauliche Maßnahmen in Flüssen und Bächen sind. Ein Bauwerk wie die Stierschlagsperre, die Geschiebe zurückhalten sollte, in der Dürrach oberhalb des Sylvensteinsees würde man heute so nicht mehr errichten, sagt Tobias Lang, am Weilheimer Wasserwirtschaftsamt zuständig für den Stausee. „Und wir brauchen sie an dieser Stelle auch nicht.“ Schließlich gebe es seit 2010 eine Rückhaltesperre an der Mündung der Dürrach in den Speichersee, die verhindert, dass zu viel Kies in den Sylvenstein gespült wird. „An dieser Stelle ist die Sperre richtig“, sagt Lang. Denn dort kann der Kies leicht ausgebaggert und ohne langen Transportweg durch das Dürrachtal abgefahren werden.

Über die Steirschlagsperre führt die Erschließungsstraße Richtung Lerchkogelalmen

Einfach abreißen kann man die zwölf Meter hohe Stierschlagsperre, die in den 1960er-Jahren gebaut wurde, dennoch nicht: Über sie führt die Erschließungsstraße Richtung Lerchkogelalmen. Seit zwei Jahren ist das Wasserwirtschaftsamt nun mit dem Umbau des Kolosses beschäftigt, um Fischen die Wanderung flussaufwärts zu ermöglichen und die Dürrach von einem gewässerökologisch mäßigen in einen guten Zustand zu versetzten. Jetzt ist das Projekt fast abgeschlossen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Bad-Tölz-Newsletter.

Bis vor zwei Jahren führte die Dürrach kein Wasser

Als die Arbeiten im Spätherbst 2020 begannen, verdiente die Dürrach kaum den Namen Wildbach. An der einige Kilometer flussaufwärtsliegenden Bächentalsperre wurde das Wasser zur Stromerzeugung vollständig Richtung Achensee abgeleitet. Das Wasser aus den Zuflüssen bis zur Stierschlagsperre versickerte komplett im Kieskörper. „Denn seit den 80er-Jahren ist die Stierschlagsperre voll“, sagt Lang. Das heißt, bis zur Sperrenkrone hatte sich im Laufe der Jahrzehnte Kies angehäuft.

Bevor im Herbst 2020 mit dem Ausbaggern begonnen wurde, war die komplette zwölf Meter hohe Sperre mit Geschiebe gefüllt. Die Dürrach versickerte im Kieskörper. © Wasserwirtschaftsamt Weilheim

In einem ersten Schritt wurde das Geschiebe zum Teil entfernt. „Danach wurde am Sperrenfuß ein Loch in die Wand gebrochen.“ Die Öffnung ist mit rund 30 Quadratmetern so groß bemessen, dass es bis etwa zu einem 100-jährlichen Hochwasser zu keinem Geschieberückhalt mehr kommt. Die Dürrach fließt nun stetig durch die aufgeweitete Öffnung. Das Bauwerk ist nun auch für Fische passierbar.

Seit 2021 muss die Tiwag eine Restwassermenge in der Dürrach belassen

Seit 2021 ist die Tiroler Wasserkraft AG (Tiwag) zudem dazu verpflichtet, eine bestimmte Menge an Wasser in der Dürrach zu belassen. 143 Liter pro Sekunde fließen seitdem an der Bächentalsperre nicht mehr Richtung Achensee, sondern verbleiben im Bachbett. Das ist zwar nicht viel, aber besser als nichts. „Vom Schafreiter kommt noch ein ergiebiger Nebenbach, sodass die Dürrach nun durchgehend Wasser führt“, sagt Lang. Die etwa zehn Kilometer lange Gewässerstrecke könne sich somit nun wieder zu einem wertvollen Lebensraum entwickeln.

Derzeit wird der Fels saniert, um die Tragfähigkeit des Bauwerks zu erhalten

Bis etwa Ende des Jahres laufen die Arbeiten an der Stierschlagsperre noch. Im Moment gehe es darum, die Tragfähigkeit des Bauwerks sicherzustellen. Über die Jahrzehnte hätten sich im Fels hinter dem Sperrenbauwerk Hohlräume gebildet, die verfüllt werden müssen, erklärt Lang. „Der Fels ist verwittert, und es gab Schäden durch Frost.“ In wenigen Wochen sollte das aber alles abgeschlossen sein. Rund 400 000 Euro wird der Freistaat am Ende in die Sanierung investiert haben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.