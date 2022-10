Ohne Führerschein und Zulassung: Motocross-Fahrer (17) schlittert in Baumgruppe

Ein Rettungswagen musste in Richtung des Lenggrieser Weilers Tradln ausrücken. (Symbolfoto)

Bei einem Unfall an einem Forstweg hat sich ein 17-jähriger Motocross-Fahrer aus Lenggries verletzt. Danach brachte die Polizei noch einiges andere ans Licht.

Lenggries – In einer Gruppe kleiner Bäume endete am Freitagnachmittag die Fahrt eines 17-jährigen Lenggriesers mit seiner Motocross-Maschine. Es sollte sich herausstellen, dass in diesem Fall der Unfall nicht das einzige Problem war. Laut Bericht der Polizeiinspektion Bad Tölz war der Bursche gegen 15 Uhr auf seiner Honda auf einem Forstweg zwischen den Weilern Mühlbach und Tradln unterwegs.

Zu schnell und mit abgefahrenen Reifen

Südöstlich von Tradln kam er vom Weg ab und fuhr in eine Baumgruppe. Als Gründe nennt die Polizei überhöhte Geschwindigkeit und abgefahrene Reifen. Der 17-Jährige verletzte sich am Unterarm. Der Rettungsdienst brachte ihn nach Bad Tölz ins Krankenhaus.

Ohne Führerschein und Zulassung

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten dann fest, dass die Motocross-Maschine weder für den Verkehr zugelassen noch versichert war. Der junge Lenggrieser besaß außerdem nicht den erforderlichen Führerschein. Der Auszubildende hatte auch keinen Helm getragen. Und ein Alkotest ergab bei ihm einen Wert von über 0,3 Promille, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste.

