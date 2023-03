Lenggries: Motorrad-Unfall beim Überholen auf B13 - Polizei sucht Zeugen

Von: Andreas Steppan

Zu einem Unfall auf der B13 in Lenggries rückte die Polizei am Montagabend (13. März) aus. © Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand dpa

Beim Überholen hat ein Motorradfahrer auf der B13 in Lenggries den Gegenverkehr übersehen. Dass ein Pkw-Fahrer schnell reagierte, verhinderte Schlimmeres.

Lenggries - Das hätte noch weit schlimmer ausgehen können: So aber sind „nur“ ein Leichtverletzter und 7500 Euro Sachschaden die Folgen eines riskanten Überholmanövers auf der B13 in Lenggries.

Motorradfahrer aus Lenggries übersieht entgegenkommendes Fahrzeug

Laut Polizei war am Montag (13. März) gegen 17.55 Uhr ein 21-jähriger Lenggrieser mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße in Richtung Lenggries unterwegs. Auf Höhe der Kläranlage setzte er zum Überholen eines Pkw an und scherte hinter dem Auto aus. Er hatte jedoch übersehen, dass ihm auf der Gegenfahrbahn ein VW Passat, gesteuert von einem 22-jährigen Unterhachinger, entgegenkam.

Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Unterhachinger mit seinem Passat so weit nach rechts aus, wie es die Leitplanke am Straßenrand erlaubte. So verhinderte er zwar einen direkten Zusammenstoß, doch der Motorradfahrer streifte mit seiner linken Hand den linken Außenspiegel des VW. Auch die linke Seite und die Felge des Autos wurden laut Polizei in Mitleidenschaft gezogen. Der junge Lenggrieser zog sich leichte Verletzungen an der Hand und am Fuß zu.

Nach Motorrad-Unfall auf B13: Zeugen gesucht

Die Polizei bittet nun Zeugen des Vorfalls am Montagabend, sich unter der Telefonnummer 08041/761060 in der Inspektion zu melden. Besonders wichtig wäre den Beamten die Aussage des Pkw-Fahrers, der von dem 22-jährigen Motorradfahrer überholt wurde.

