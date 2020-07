Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 72-Jähriger am Sonntag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 307 zu. Ein Autofahrer hatte ihn übersehen.

Lenggries - Laut Polizei fuhr der Österreicher gegen 14 Uhr mit seinem Motorrad Marke Suzuki auf der Bundesstraße 307 vom Sylvensteinsee in Richtung Kreuth. Zur selben Zeit wollte ein Waakirchner (34) mit seinem Skoda aus einem Parkplatz in Richtung Lenggries in die Straße einfahren. Wegen schlechter Einsicht übersah der 34-Jährige den Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Österreicher stieß frontal gegen die linke vordere Seite des Autos. Dadurch überschlug er sich und flog über die Motorhaube. Beim Aufprall erlitt der 72-Jährige schwere Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber ins Murnauer Krankenhaus gebracht. Die Insassen im Skoda blieben unverletzt, der Fahrer erlitt aber einen Schock.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden vom Abschleppdienst abgeschleppt. Der Schaden liegt bei 1000 Euro am Motorrad und 4500 Euro am Auto. (tk)

