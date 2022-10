Lenggries: Neue Betreiberin für Poststelle gefunden

Von: Felicitas Bogner

Gerlinde Gergs Geschäft „Klein-Tausendschön“ gibt es seit 2010 im Lenggrieser Bahnhof. ab 15. November wird hier eine Poststelle integriert sein. © arp

Gerlinde Gerg integriert einen Schalter in ihr Ladengeschäft „Klein-Tausendschön“ im Lenggrieser Bahnhof. Damit gibt es ab Mitte November wieder eine Postfiliale in der Gemeinde.

Lenggries – In den vergangenen Tagen war es für die Lenggrieser mühsam einen Brief aufzugeben. Nach 14 Jahren machte der bisherige Poststellenbetreiber Andre Kolbe seinen Laden „Team 3 Modellbau & More“ inklusive Postschalter Ende September zu (wir berichteten). Seither steht die 10 000 Einwohner Gemeinde komplett ohne Post da. Die Bürger mussten auf die Filialen in Gaißach und Bad Tölz ausweichen. Mit dieser unbequemen Übergangslösung ist bald wieder Schluss.

Gerlinde Gerg, die Betreiberin des Geschenkartikel-Geschäfts „Klein-Tauschendschön“ im Lenggrieser Bahnhofsgebäude wird Mitte November einen Postschalter in ihrem Ladengeschäft eröffnen. „Der Partnervertrag für Lenggries ist unterschrieben, die Eröffnung ist zum 15. November geplant“, sagt Sonja Radojicic, eine Sprecherin der Deutschen Post dazu.

Gerlinde Gerg eröffnet Postschalter in ihrem Geschäft „Klein-Tausendschön“

Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt Gerlinde Gerg: „Es war ja keine hinnehmbare Situation, dass Lenggries keine Post mehr hat.“ Vor allem für viele ältere Menschen im Ort sei das eine immense Belastung. „Also habe ich jemanden von der Post zu mir kommen lassen, um zu beurteilen, ob mein Ladengeschäft die Voraussetzungen hätte, einen Schalter zu integrieren“, erklärt sie.

Das Ergebnis: Das „Klein-Tauschenschön“ bringt alle Voraussetzungen mit. „Nach ein paar Verhandlungen habe ich mich dann dazu breitschlagen lassen. Irgendwer muss es ja schließlich machen“, meint Gerd recht nüchtern. In den kommenden Wochen werden in Gergs Ladengeschäft, welches sie seit 2014 betreibt – davor gehörte das „Klein-Tausendschön“ der vor kurzem verstorbenen Lenggrieserin Lisa Busch – Umbaumaßnahmen durchgeführt. „Am 8. November werden die Möbel, der Schalter und die Regalwände geliefert“, so Gerg.

Die gesamte Planung kurzfristig verlaufen. Daher ist die personelle Lage noch nicht geklärt. „Vorerst werde ich alles alleine schmeißen“, sagt sie. Im Notfall können ihre Töchter einspringen. „Die Personalsuche läuft noch, dazu muss ich in den ersten Wochen erstmal sehen, wie viel Hilfe ich brauche. Bisher ist es noch nicht klar, ob ich eine Teilzeitkraft oder Vollzeitkraft brauche“, meint sie.

Mitarbeiterfrage noch nicht final geklärt

Die erste Woche nach Eröffnung werde die Post Gerg einen Mitarbeiter schicken, der die Kleinunternehmerin in ihre neuen Aufgaben einweist. „Da bin ich schonmal gespannt“, sagt sie und lacht. Generell stehe sie vor einer großen Herausforderung. „Immerhin muss ich mich weiterhin um mein Geschäft und den Verkauf kümmern, dazu habe ich auch vieles Handgemachtes im Angebot, was ich nach Ladenschluss ja produzieren muss, und nun kommt noch die Post in der Hauptsaison vor Weihnachten dazu.“

Wie viel Arbeit die Post für die Lenggriserin genau bedeute, werde sich erst zeigen. „Zwar freue ich mich auf die neue Aufgabe“, sagt sie und ergänzt: „Trotzdem hoffe ich, dass die Kunden in der Anfangszeit etwas Nachsicht haben. Immerhin ist das alles ja auch komplettes Neuland für mich.“

Öffnungszeiten

Laut Pressestelle der Post sind die Öffnungszeiten ab 15. November: montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr.

