Neue Doppelspitze für die Hohenburger Mädchenrealschule

Von: Melina Staar

Packen gemeinsam neu an: Schulleiter Roman Haehl (re.) und Stellvertreter Nikolaus Stock wurden feierlich ins Amt eingeführt. © Arndt Pröhl

Roman Haehl ist neuer Schulleiter der Mädchen-Realschule im Hohenburger Schloss. Auch sein Stellvertreter Nikolaus Stock ist neu im Amt.

Lenggries – Roman Haehl ist zwar schon ein paar Wochen im Amt. Offiziell willkommen geheißen als Schulleiter der Realschule Hohenburg wurde er aber erst am Montag im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes in der Schulaula.

Zuhören ist wichtig - für den Schulleiter und die Schülerinnen

Pfarrer Peter Demmelmair betonte in seiner Predigt, wie wichtig es sei, miteinander zu sprechen und einander zuzuhören. Zwar sei „die Sprache die Quelle aller Missverständnisse“. Auf der anderen Seite sei Sprechen ein sehr wichtiger Vorgang – und Zuhören noch viel mehr. Dies sei nicht nur die Aufgabe des Schulleiters und seines neuen Stellvertreters Nikolaus Stock. Umgekehrt müssten auch die Schülerinnen zuhören.

Ralf Grillmayer vom Erzbistum München sicherte der neuen Doppelspitze Hilfe zu. „Sie werden unterstützt, machen Sie davon Gebrauch.“ Sandra Krump, Leiterin des Ressorts Bildung im Erzbischöflichen Ordinariat München, überreichte Haehl eine silberne „Otto-von-Freising“-Medaille. Zum einen solle ihm dieser zur Seite stehen, auf der anderen Seite sei es gut, „wenn man in diesen Zeiten einen Notgroschen hat“, ergänzte sie mit einem Augenzwinkern.

Der siebte Schulleiter: „Ein gutes Omen“

„Sie sind der siebte Schulleiter“, betonte Schwester Andrea Wohlfarter. „Die sieben ist eine heilige Zahl. Das ist ein gutes Omen.“ Er werde die Schule auf seine Weise prägen. Haehl selbst freute sich über den tollen Empfang, den er in der Schule erfahren hatte. „Ich fühle mich richtig wohl.“

Roman Haehl unterrichtete zuvor an den Fachoberschule

Haehl folgt auf Stefanie Scheja, die im vergangenen Schuljahr in den Ruhestand gegangen war. Der 38-Jährige, der ursprünglich Agrarmarketing studiert hatte, bevor er ins Lehramt wechselte, war zuvor elf Jahre lang an der Fachoberschule (FOS) Holzkirchen tätig gewesen, in den vergangenen fünf Jahren Mitglied der Schulleitung. „Der größte Unterschied ist die Altersgruppe“, sagt Haehl im Gespräch mit dem Tölzer Kurier. „An der FOS kommen die Kinder an, die die Realschule verlassen.“ Aber auch genau darin sieht er eine Kontinuität seiner Arbeit. „Ich kann die Schülerinnen auf das vorbereiten, was ich kenne.“

Haehl: „Jede Jahrgangsstufe ist eine eigene Herausforderung“

Zehn Stunden Religion unterrichte er selbst in den Klassen. „Jede Jahrgangsstufe ist eine eigene Herausforderung.“ Er freue sich über das Unterrichten, weil er so die Schülerinnen kennenlerne – von der fünften Klasse an. Das reize ihn auch an der neuen Aufgabe. Da die Schüler an der FOS nur zwei Jahre verbringen und es noch dazu viel mehr seien, seien Hunderte einfach so „durchgerauscht“. An der Realschule habe er nun die Chance, den Werdegang der Schülerinnen deutlich länger zu begleiten. Darauf freue er sich.

Identifikation mit der Schule und der Zusammenhalt sind die Hohenburger Stärken

Besonders am Herzen liege es ihm, das Schulleben, das Hohenburg ausmache, zu bestärken und weiterzuentwickeln. Denn die Identifikation mit der Schule und der Zusammenhalt seien die Stärken von Hohenburg. Durch Corona sei dies etwas ausgebremst worden, nun sieht er aber die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Kollegium alles wiederzubeleben. Wie es Pfarrer Demmelmair empfohlen habe, werde er viel zuhören, ein offenes Ohr für alle haben und im Team reflektieren.

Die ersten Wochen in der neuen Schule seien einfach für ihn gewesen. „Ich bin Lenggrieser, die Schule ist mir bekannt, einige Kollegen kenne ich bereits.“ Darunter seinen neuen Stellvertreter Nikolaus Stock, der ebenfalls mit ihm begrüßt wurde. „Mit ihm habe ich mir in der Grundschule schon eine Bank geteilt“, sagt Haehl lachend. Das habe es leicht gemacht, eine gemeinsame Basis zu finden. Stock und auch der Rest des alteingesessenen Kollegiums würden ihm helfen, es finde ein reger Austausch statt. „Die Türe zwischen unseren beiden Zimmern ist eigentlich fast immer offen“, so Haehl.

Ursulinen-Schwestern haben die Schule geprägt

Besonders freute er sich, dass zu seinem offiziellen Antritt die Ursulinen-Schwestern, die vor einigen Jahren aus Lenggries in ein Seniorenheim in München umgezogen waren, angereist waren. Es sei nicht selbstverständlich gewesen, dass die Schwestern die Fahrt auf sich nehmen.

„Ich finde es wichtig, dass man nicht vergisst, aus welchen Traditionen man kommt.“ Die Schwestern hätten die Schule geprägt, sie habe sich nun sehr gut weiterentwickelt, „aber die Wurzeln muss man kennen“.

