Sturz mit dem Pedelec: 74-Jähriger per Hubschrauber abtransportiert

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Die Bergwacht musste zuletzt ausrücken, um einem gestürzten Radfahrer zu helfen. (Symbolfoto) © Bergwacht

Ein Ausflug ins Schwarzenbachtal endete für einen Pedelec-Fahrer (74) aus der Jachenau schmerzhaft. Er schlitterte mit seinem Rad zehn Meter einen Abhang hinab.

Lenggries - Die Bergwacht musste am Mittwochmittag zu einem gestürzten Radfahrer ausrücken. Der 74-Jährige aus der Jachenau war gegen 13.15 Uhr mit seinem Pedelec auf einem Trail im Schwarzenbachtal zwischen Langeneck und Orterer Alm unterwegs.

An einer Engstelle verlor der Jachenauer laut Polizei die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte, rutschte einen Abhang hinab und kam nach etwa zehn Metern zum Liegen.

74-Jähriger bei Radtour im Schwarzenbachtal verletzt

Der Verletzte und sein 44-jähriger Begleiter wurden rasch durch die Helfer der Bergwacht lokalisiert. Der 74-Jährige wurde mit Schmerzen im Rücken und Schulterbereich mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Murnau geflogen. Am Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

