Lenggries: Polizei entdeckt Auto mit selbst gebastelter Zulassungsplakette

Von: Andreas Steppan

Eine Zulassungsplakette gehört auf jedes Nummernschild. (Symbolfoto) © arp

Weder hatte er einen Führerschein, noch war sein Auto zugelassen. Ungünstig war es da für einen 17-Jährigen aus Lenggries, dass ihn ein Polizist in seiner Freizeit erkannte.

Lenggries - Einigen Ärger am Hals hat ein 17-jähriger Lenggrieser nach einer Autofahrt am Steuer eines VW. Der Bursche war am Samstag gegen 14.40 Uhr mit dem Auto auf der Tölzer Straße in Richtung Süden unterwegs. Dies fiel in seiner Freizeit einem Polizisten auf, der wusste, dass der 17-Jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte.

Lenggries: Selbst hergestellte Plakette auf Nummernschild

Der Beamte verständigte seine Kollegen. Diese fanden kurz darauf den VW mit noch warmem Motor an der Halteranschrift vor. Der fehlende Führerschein war aber nicht das einzige Problem in dem Fall. Laut Polizei war das Auto auch nicht zugelassen. Dies sollte eine selbst Zulassungsplakette auf dem Nummernschild verdecken, die jedoch selbst hergestellt war.

17-Jähriger aus Lenggries ohne Füherschein am Steuer

Der 17-Jährige muss sich nun nicht nur wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen, sondern ihm werden auch Urkundenfälschung sowie Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, das Kraftfahrzeugsteuergesetz und die Fahrzeugzulassungsverordnung vorgeworfen.

