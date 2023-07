Ehemaligem Soldaten kommen bei Denkmal-Einweihung die Tränen: „Sowas vergisst man nie“

Von: Felicitas Bogner

Zur Einweihung kamen die ehemaligen Soldaten vor der ehemaligen Prinz-Heinrich-Kaserne zusammen. Das Denkmal soll eine Erinnerung an die Zeit der Flugabwehrverbände in Lenggries sein. Auch Stefan Klaffenbacher (re.) und Werner Weindl (4. v. re.) waren bei dem feierlichen Anlass dabei. © arp

Ehemalige Militärs weihten ein Denkmal vor der Lenggrieser Kaserne ein – und schwelgten in Erinnerungen. Der „letzte Soldat“ blieb vor 20 Jahren alleine in der Prinz-Heinrich-Kaserne. Fast allein.

Lenggries – 20 Jahre ist es her, dass der Luftwaffenstandort in Lenggries im Zuge der Bundeswehrreform geschlossen wurde. Noch heute treffen sich beim „FlaRak“-Stammtisch jeden Monat ehemalige Militärs der Prinz-Heinrich-Kaserne, um in Erinnerungen zu schwelgen. So wirklich loslassen, können sie die Zeit in der Lenggrieser Garnison nicht. Anlässlich zweier Jubiläen – vor 50 Jahren wurde die Kaserne eröffnet, vor 20 geschlossen – weihten circa 25 Veteranen mit Bürgermeister Stefan Klaffenbacher und Altbürgermeister Werner Weindl ein Denkmal vor dem Haupttor der ehemaligen Kaserne ein.

Ehemalige Soldaten weihen Denkmal vor Prinz-Heinrich-Kaserne ein

In seiner Rede erinnert Sebastian Göhsl, ehemaliger Kompaniefeldwebel, auch Spieß genannt, an die Anfänge der Kaserne. „Es war sicherlich keine Liebesheirat zwischen Gemeinde und Garnison“, blickt er zurück. „Wir waren immer die da oben.“ Aber man habe sich immer akzeptiert und arrangiert.

Dass nach Ende des Luftwaffenstützpunkts Vandalen an und in der Prinz-Heinrich-Kaserne ihr Unwesen trieben, treffe ihn bis heute ins Herz. „Auch die Messingtafel am Eingang haben’s gestohlen und den Stein bei den Bänken über die Böschung runtergerollt.“ Dies hat dem ehemaligen Spieß keine Ruhe gelassen. „Nach 15 Jahren hat mich der Rappel gepackt und ich habe beschlossen, dass wir den Stein aus der Versenkung holen müssen.“ Dieser ist mittlerweile wieder sauber, mit einer Tafel aufgehübscht, und steht neben dem Gedenkstein für gefallene Kameraden.

Bill Moza: „Einmal Soldat, immer Soldat“

Die offizielle Einweihung verschob sich coronabedingt. „Jetzt, 20 Jahre nach dem Auszug, haben wir endlich einen passenden Zeitpunkt gefunden“, freut sich Göhsl und weiht gemeinsam mit Bürgermeister Klaffenbacher das Denkmal im wahrsten Sinne des Wortes ein – mit einer Bierdusche. „Einmal Soldat, immer Soldat“, antwortet Bill Moza auf die Frage, warum es ihn noch heute zur Kaserne zieht. Auch er nimmt regelmäßig an den „FlaRak“-Treffen teil – mal in Bad Tölz, mal in Lenggries. Bei der Verlegung des Bataillons von Lindau in den Isarwinkel sei er erstmals in die Gegend gekommen. „Ich habe mir gedacht, jetzt bist du wirklich am Ende der Welt.“ Doch dann habe er seine Frau kennengelernt. „Und wer eine Zeit lang hier ist, will auch nie wieder weg.“ Daher sei er auch nach der Schließung der Kaserne dageblieben. „Das ist jetzt meine Heimat“, sagt der gebürtige Schwabe.

Bei der Bundeswehr zu sein, war für mich ein Höhepunkt meines Lebens.

Dietmar Rohles war als Zeitsoldat in der Kaserne. „Bei der Bundeswehr zu sein, war für mich ein Höhepunkt meines Lebens.“ Einen vergleichbaren Zusammenhalt habe er nirgends anders erlebt. „Das ist wie in einer Familie.“ Um sich die Erinnerungen zu bewahren, hat Rohles vieles dokumentiert. „Ich habe einen Ordner mit Fotos und Zeitungsartikeln.“ So schön die Zeit bei der Bundeswehr für ihn auch war, „heute bin ich froh, weg zu sein“, meint er mit Blick auf den aktuellen Krieg in der Ukraine.

Fein säuberlich hat Dietmar Rohles Fotos und Berichte aus seiner Zeit in der Kaserne abgeheftet. © F. Bogner

Die Prinz-Heinrich-Kaserne war für den heute 72-jährigen Sebastian Göhsl mehr als nur ein Arbeitsplatz. „Das war meine Firma, meine Heimat.“ Er war vor 20 Jahren der letzte Soldat, der letzte, der die Kaserne zugesperrt hat. „Danach hat sich niemand zuständig gefühlt, den Schlüssel anzunehmen“, erinnert er sich. „Auf dem Heimweg von der Kaserne ist er mir dann zufällig aus der Hosentasche gerutscht und die Isarbrücke runtergefallen“, erzählt er mit einem Augenzwinkern.

Sein Blick schweift zu dem Gebäude rechts des Haupttors. „Das war zwölf Jahre lang mein Reich. Ich war die Mutter einer 120-Mann-Kompanie.“ Göhsl geht durch die Eingangstür und schaut sich um. Der gebürtige Tölzer war eigentlich bei den Gebirgsjägern. Der Liebe wegen ließ er sich zur Luftwaffe versetzen, um in der Heimat bleiben zu können. Göhsl geht im Erdgeschoss einen langen Korridor entlang. „Das waren alles Besprechungsräume und Büros“, er zeigt abwechselnd nach links und rechts und bleibt dann vor einer halbgeöffneten Türe stehen. „Und das hier, das war mein Büro.“ Der 72-Jährige streicht mit der Hand über das Namensschild, das an der Wand montiert ist. Verblasst sieht man noch die ersten vier Buchstaben seines Nachnamens.

Verlassen sieht es in Sebastian Göhsls ehemaligem Büro in der Prinz-Heinrich-Kaserne aus. © arp

Bis zum letzten Tag hielt der Spieß hier die Stellung. Für den endgültigen Abschied hatte er im Vergleich zu seinen Kameraden etwas länger Zeit. „Ich habe hier noch drei Monate nach dem Auszug gearbeitet, war jeden Tag oben, habe den Nachlass geregelt und mich um die Post gekümmert – es hat ja kaum einer einen Nachsendeauftrag erteilt.“ Er habe das Gefühl gehabt, in einer Geisterstadt zu arbeiten. „Unheimlich war’s. Es gab kein Strom, kein Wasser, kein Licht.“

Der „letzte Soldat“ der Prinz-Heinrich Kaserne bleibt wochenlang mit Katze und Hund alleine im Areal

Daher hatte sich Göhsl ein Büro in dem Amtsgebäude, dem „Jagerhäusel“, eingerichtet. „Dort war ein Kachelofen.“ Und es gab noch etwas auf dem Gelände, was dem letzten Spieß das Herz erwärmte: Eine streunende Katze, die der Soldat – auch wenn es ein Weibchen war – Prinz-Heinrich taufte. „Ich habe ihr über den Winter geholfen und sie gefüttert. Sie hat sich mit meinem Huskie Alaska angefreundet.“ Auch als er offiziell mit 53 Jahren aus dem Dienst entlassen wurde, zog es Göhsl täglich zur Kaserne, schließlich wartete Prinz-Heinrich auf sein Futter. „Dann war sein Schälchen immer öfter unberührt, bis Alaska und ich ihn irgendwann gar nicht mehr gesehen haben.“ Göhsl rollt eine Träne über die Backe, als er das erzählt: „Sowas vergisst man einfach nie.“

