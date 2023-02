Prinzenpaar bleibt bis zum großen Faschings-Höhepunkt 2024 im Amt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Teilen

In Amt und Würden: Das Lenggrieser Prinzenpaar Vroni I. (Vroni Maier) und Wastl I. (Sebastian Hanus). © Verein

In Lenggries ist manches anders. Das gilt auch in Sachen Fasching. Die Inthronisierung des Prinzenpaars war jetzt der erste Vorgeschmack auf ein Großereignis 2024.

Lenggries – In Lenggries ist ja manches anders als anderswo. Das gilt auch für den Fasching. Während in den Hochburgen des närrischen Treibens in der Regel am 11.11. die Prinzenpaare vorgestellt werden, die dann bis zum Aschermittwoch die Regentschaft führen, stand die Inthronisierung der Lenggrieser Hoheiten erst am Faschingssamstag auf dem Programm. Beim ausverkauften Rockfasching des Vereins „Mia san’s“ stellten sich Vroni Maier (Vroni I.) und Sebastian Hanus (Wastl I.) gemeinsam mit Hofmarschall Anton Reiser vor. Ihre Amtszeit endet auch nicht bereits an diesem Mittwoch: Sie bleiben im Amt, bis am 11. Februar 2024 der nächste Lenggrieser Faschingszug durch den Ort rollt. „Wir brauchen ja jemand, den wir in den nächsten Monaten vorne hinstellen können“, scherzt „Mia san’s“-Vorsitzender Michael Gascha.

Der „damische Haufen“ in Lenggries hat heuer viel zu tun

Tatsächlich liegt ein arbeitsreiches Jahr vor dem Verein. Anfang Januar gab es die erste Besprechung des Faschingszugs im kleinen Rahmen. Zusammen gekommen ist „der damische Haufen, der Elferrat, der bei uns aber aus 13 Personen besteht“, sagt Gascha. Zwei Wochen später gab es eine Mitgliederversammlung. Die weitere Planung wurde vorgestellt – und das Prinzenpaar. Wie die 23-jährige Arzthelferin und der 27-jährige Restaurantleiter genau akquiriert wurden, das liegt ein wenig im Dunkeln. „Im Bierzelt engagiert“ und „ich war die Letzte in der Bar“, lauteten im Gespräch mit dem Tölzer Kurier die Antworten. Eines ist aber sicher: „Wir sind echte Faschingsfans“, sagt Hofmarschall Reiser (41). Während der Fasching in anderen Regionen durchaus sehr ernst genommen wird, „sehen wir das Ganze eher mit ein bissl Augenzwinkern“, sagt Reiser. „Wir sind nicht so mega-perfekt“, ergänzt Gascha, nimmt das aber wenig später zurück, als er bei der Probe für den Prinzenwalzer dabei ist. Maier und Hanus zaubern zur Melodie aus dem Disneyfilm „Bärenbrüder“ echt Sehenswertes aufs Parkett.

Beim Rockfasching gab es nur diesen einen Tanz zu sehen. Die Showtänze folgen dann im nächsten Jahr. „Im April, Mai werden wir mit dem Üben anfangen“, sagt Wastl I. Dann starten voraussichtlich auch die Mädels- und die Burschengarde mit dem Training. „Beim letzten Faschingszug hatten wir eine gemischte Garde“, sagt Gaschas Stellvertreter Benedikt Pföderl. Beim nächsten wird es nun zwei geben.

Informationsveranstaltung für Lenggrieser Faschingszug im Juli

Im Juli steht die erste Informationsveranstaltung für den Faschingszug auf dem Programm. „Die ersten zwei Voranmeldungen sind schon da“, sagt Gascha. Eine stammt aus den bretonischen Partnergemeinden von Lenggries. Die heiße Phase beginnt dann im Januar 2024 mit dem Rock- und dem Kinderfasching. Letzterer war in diesem Jahr übrigens äußerst gut besucht. „Leider mussten wir sogar einige Kinder wieder heimschicken. Das war traurig“, bedauert Gascha.

Der „Warm-up-Boi“ im Februar 2024 ist dann nur für die Teilnehmer am Faschingszug gedacht. Auch dabei dürfte es voll werden. „Beim letzten Zug waren 900 Leute dabei“, sagt Pföderl. Am Faschingssonntag, 11. Februar 2024, wird sich dann der Gaudiwurm durchs Dorf schlängeln. Und weil es dafür am Rand der Strecke viele Helfer braucht, „laufen auch schon die Vorgespräche mit Feuerwehr und Gemeinde“, sagt Gascha. „Es ist schon ein Mammutprojekt.“

Faschingszug in Lenggries nur alle fünf Jahre

Eigentlich findet der Faschingszug alle fünf Jahre statt. Der letzte ging 2016 über die Bühne. Die Neuauflage 2021 scheiterte dann an Corona. Und da man immer ein Jahr Vorlauf brauche, gibt es auch heuer keinen. „Anfang 2022 haben wir uns nicht getraut, in die Planungen einzusteigen“, sagt Pföderl. Doch die Neuauflage 2024 hat sich auch als ganz passend herausgestellt. Schließlich feiert der Verein „Mia san’s“ dann 20-jähriges Bestehen.

Wer bei der Gaudi mitmachen möchte: Neue Mitglieder sind immer gerne gesehen. Der Beitrag ist mit 11,11 Euro überschaubar. Gerne angenommen werden auch Ideen für die Faschingszeitung, die 2024 wieder erscheinen soll. Erreichbar ist der Verein via Mail an fasching.miasans@gmail.com. Außerdem gibt es eine Facebookseite und einen Account auf Instagram (faschingsverein_MiaSans).

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.